Sostienen encuentro en Bogotá cancilleres de Venezuela y Cuba

El jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil, señaló que durante el encuentro con su par Bruno Rodríguez revisaron “los lazos históricos que unen a Cuba y Venezuela, así como la situación geopolítica de la región”

“Hemos sostenido una fraternal reunión con el canciller de nuestra hermana Cuba”, en Bogotá, Colombia, escribió Yván Gil. (Foto: PL)

El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este domingo de un encuentro con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en el contexto de la X Cumbre de la Celac y el Foro de Alto Nivel entre ese bloque y África.

“Hemos sostenido una fraternal reunión con el canciller de nuestra hermana Cuba”, en Bogotá, Colombia, escribió el jefe de la diplomacia bolivariana en su cuenta de Telegram.

El alto diplomático señaló que durante el encuentro revisaron “los lazos históricos que unen a Cuba y Venezuela, así como la situación geopolítica de la región”.

Gil expresó su solidaridad con el pueblo cubano frente al bloqueo que enfrenta, “reafirmando lo que manifestamos en nuestro discurso en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde alzamos la voz en favor del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales.

Al intervenir la víspera en el Foro Celac-África, el representante diplomático venezolano descartó sean los países del Sur Global los responsables de la actual situación de confrontación que vive el mundo hoy.

Subrayó que no son los Estados de esta parte del planeta los “responsables de la actual coyuntura de confrontación, de agresiones y violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Son las naciones del Sur Global “víctimas de primer nivel” de los intereses geopolíticos de las llamadas grandes potencias y depositarios de las consecuencias de esos intereses, afirmó.

El jefe de la diplomacia bolivariana expresó que bajo esa narrativa se trata de perpetuar el “escenario de guerra permanente, de amenazas, de uso de la fuerza contra los pueblos hermanos por parte de minorías del mundo”.

Gil manifestó, sin embargo, que ello ocurre siendo el Sur Global mayoría no solo por su extensión territorial sino también por su población.

Como parte de su agenda en la capital neogranadina, el alto diplomático se reunió con su par colombiana, Yolanda Villavicencio, a quien le expresó las “más sinceras felicitaciones” a ella y al presidente Gustavo Petro por ser los anfitriones de la X Cumbre de la Celac y del Foro de Alto Nivel del bloque y África.

Dialogó con el canciller uruguayo, Mario Lubetkin -cuyo país asumió la presidencia pro tempore de la Celac- sobre la oportunidad de abordar la cooperación Sur-Sur y reafirmó la misión de Venezuela en pro de la unidad de los pueblos, basada en la soberanía y el anhelo compartido de desarrollo, paz y prosperidad que los une.

Además, conversó con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday; con su homólogo de Burundi, Edouard Bizimana, a quien le reafirmó el compromiso de construir “relaciones bilaterales sólidas”, y con el secretario de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.

También sostuvo un encuentro con el ministro de la Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal, Cheikh Niang, para ratificar la disposición mutua de consolidar los 56 años de relaciones bilaterales en áreas estratégicas como energía, cultura y diplomacia.