Béisbol femenino cubano gana boleto a la Copa Mundial

Foto: ACN

El equipo de béisbol femenino de Cuba derrotó hoy 9-8 a su similar de Nicaragua en el Campeonato Panamericano que se disputa en Venezuela y ganó uno de los tres boletos en disputa para la Copa Mundial.

Con este triunfo las chicas caribeñas, dirigidas por Jorge Luis Pimienta, conquistaron la medalla de bronce del torneo, luego de perder ayer la oportunidad de pelear por el metal dorado al caer ante México en semifinales.

La selección azteca y las anfitrionas venezolanas, invictas en esta cita, discutirán la presea de oro en esta misma jornada.

Con respecto al desafío de hoy, disputado en el Estadio Forum La Guaira, de Macuto, las cubanas vinieron de abajo en la pizarra e igualaron las acciones en el sexto capítulo, gracias a un oportuno hit de Jessica Herrera que trajo a dos compañeras para el plato.

Las nicas anotaron dos más en el séptimo que parecían decisivas, pero a la hora de recoger los bates sus lanzadoras perdieron el control, regalaron cinco bases por bolas, una intencional, y las de la mayor isla del Caribe anotaron dos veces para igualar una vez el marcador.

En el inning extra Nicaragua pisó una vez la goma del plato, pero las cubanas marcaron otras dos por doblete de oro de Darianna González que las dejó tendidas en el terreno.

Adriana Carrazana, que aceptó cuatro anotaciones en un relevo de 5.1 capítulos, se llevó el crédito desde la lomita y Nicol Montenegro cargó con la derrota tras permitir las dos rayitas que definieron el duelo.