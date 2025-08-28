Brasil: atrocidad histórica comparar a Bolsonaro con el Che

«No hay paralelo posible entre quien dio la vida por los demás y quien solo pensó en sí mismo y en sus intereses políticos», consideró la Asociación de Cubanos Residentes en el Gigante suramericano

Bolsonaro quedará marcado como un político que negó la ciencia, la democracia y la justicia social.

La Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil–José Martí (Ancreb-JM) denunció este jueves con indignación palabras del presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa, quien ultrajó la memoria histórica al comparar al exmandatario Jair Bolsonaro con Ernesto Guevara.

«Comparar a Jair Bolsonaro con Ernesto (Che) Guevara es un insulto a la memoria histórica de Nuestra América», señaló la organización, al calificar la afirmación de «una de las mayores atrocidades escuchadas en los últimos tiempos».

La Ancreb-JM certificó en un comunicado de tono severo que «el Che no fue un político de discursos vacíos, sino un revolucionario que entregó su vida por ideales de justicia social, dignidad humana y solidaridad internacional».

Mientras que, en contraste, «Bolsonaro representa el autoritarismo, el odio y el desprecio hacia los más humildes».

El texto recordó que el guerrillero argentino-cubano estuvo siempre en la primera línea junto a los pueblos oprimidos y el político brasileño ultraderechista, desde el poder, «gobernó (2019-2022) desde la intolerancia, fomentando la violencia y desmontando derechos conquistados por años de lucha popular».

La asociación cubana no escatimó en contundencia al remarcar las diferencias irreconciliables: «El Che sembró esperanza, Bolsonaro sembró división. No hay paralelo posible entre quien dio la vida por los demás y quien solo pensó en sí mismo y en sus intereses políticos».

Para los residentes, el legado de Guevara es intocable. «El Che es símbolo de resistencia, entrega y coherencia entre palabra y acción. Su legado inspira generaciones enteras en América Latina y en el mundo», expresaron.

En cambio, la figura del exgobernante brasileño es retratada como la antítesis de esos valores.

«Bolsonaro quedará marcado como un político que negó la ciencia, la democracia y la justicia social. Pretender compararlos es una ofensa a la memoria colectiva y una manipulación descarada de la historia», recalcó la Ancreb-JM.

La denuncia concluyó con un llamamiento a la defensa de la verdad histórica y de los símbolos que representan la dignidad de los pueblos.

«El Che es ejemplo, es bandera, es futuro. Bolsonaro será apenas una nota oscura en la historia», subrayó la asociación.