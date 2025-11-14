Cadena hotelera Islazul en Sancti Spíritus lista para temporada alta del turismo (+fotos)

Las instalaciones ubicadas en Yaguajay, Trinidad y Sancti Spíritus cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer un servicio personalizado y de calidad

En las instalaciones están creadas todas las condiciones para recibir a los turistas. (Foto: Hoteles E Sancti Spíritus/Facebook)

La cadena hotelera Islazul en Sancti Spíritus completó los preparativos para recibir la temporada alta del turismo en Cuba, que comenzará este 15 de noviembre. El grupo se enfocó en atraer tanto a visitantes nacionales como internacionales y en consolidar sus operaciones durante el invierno 2025-2026.

Pablo Osorio Sintra, director de la sucursal provincial, confirmó a la radioemisora local que las instalaciones ubicadas en Yaguajay, Trinidad y Sancti Spíritus cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer un servicio personalizado y de calidad. El equipo técnico revisó y actualizó toda la documentación operativa, incluidas las fichas técnicas de cada instalación.

Los bares de la cadena completaron la revisión de los once cócteles clásicos de la coctelería cubana, asegurando su disponibilidad y calidad. El abastecimiento de alimentos y bebidas se encuentra garantizado en su mayoría, lo que permite enfrentar la temporada con confianza.

Las labores de mantenimiento abarcaron las áreas de piscina, baños y espacios comunes. El personal intervino en la señalética, pintura del lobby y zonas exteriores. También se mejoraron las áreas de recepción y servicio, con énfasis en la imagen general de cada instalación.

En el Hotel Zaza, las acciones se centraron en el área de Media Luna. Luego de una inversión previa, se ampliaron las ofertas y se ejecutaron trabajos constructivos que fortalecen la infraestructura del lugar.

Los hoteles Encanto completaron la pintura de los lobbies y realizaron mejoras en el segundo nivel del Hotel Plaza. Estas acciones buscan proyectar una imagen renovada desde la asociación espirituana, alineada con las condiciones actuales del sector.

La cadena Islazul en Sancti Spíritus se encuentra lista para recibir a los visitantes con instalaciones acondicionadas y una oferta turística fortalecida.