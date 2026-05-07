Inicia en Varadero Feria Internacional del Turismo FitCuba 2026

La Feria Internacional de Turismo (FitCuba) en su 44 edición inicia hoy en escenario virtual, con una presentación especial del destino Varadero, polo de sol y playa, de los más importantes del país, a quien se decida el evento profesional del Ministerio del Turismo (Mintur).
Más de 900 inscripciones, entre participantes y expositores, de Cuba, Colombia, España, Argentina, Canadá y otras muchas naciones estarán en FitCuba que asumió en el contexto actual la celebración virtual para acercar a turoperadores, agentes de viaje, aerolíneas, cadenas hoteleras y otros operadores turísticos a la mayor de las Antillas.
El programa profesional, al que la ACN tuvo acceso, incluye conferencias, recorridos virtuales por sitios turísticos de La Habana y Varadero, opiniones de clientes visitantes en la Península de Hicacos, competencias de coctelería, presentaciones de productos, promociones de las cadenas hoteleras nacionales y extranjeras radicadas en la nación caribeña.
FitCuba será el centro para intercambios y negocios este jueves y viernes y quedarán expuestos los valores naturales, históricos, patrimoniales y culturales de Cuba en los diversos stands de la feria a los que se puede llegar mediante el sitio www.fitcuba.net explicaron especialistas del Mintur.
Por primera vez se desarrolla el gran evento en la modalidad virtual y para el sábado se anuncia de manera presencial el día del gran público cubano, en el parque Josone, de Varadero, con propuestas para todas las edades.
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