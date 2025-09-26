Central diésel de Trinidad: eficiencia y compromiso de la mano (+fotos)

La contribución del colectivo, donde predominan los trabajadores jóvenes, es fundamental para mantener el aporte de energía al Sistema Eléctrico Nacional y garantizar la disponibilidad técnica de los motores

De los ocho motores, seis se encuentran en funcionamiento con indicadores de eficiencia favorables. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

La central diésel del municipio de Trinidad sobresale entre las de su tipo en el país no solo por los indicadores de eficiencia y de cultura energética que muestra, sino también por la entrega y el compromiso de sus trabajadores.

Perteneciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel), de Sancti Spíritus, la planta cuenta con ocho motores y de ellos seis disponibles, declaró a Escambray Yasniel Barroso González, jefe de la brigada que garantiza el óptimo funcionamiento de la batería.

De acuerdo con Barroso González, esta central es la más destacada de la provincia por dos años consecutivos, con un 106 por ciento de disponibilidad y el 109 por ciento de índice de consumo.

La batería de grupos electrógenos entrega al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 7.1 megawatts por orden del despacho —generación en paralelo— y en islas, ante eventualidades como la desconexión de la red o alguna falla en la línea procedente de Cienfuegos, para energizar circuitos priorizados como el del hospital y de otros servicios básicos.

Yasniel Barroso González, jefe de la brigada, asegura que la eficiencia del emplazamiento solo es posible gracias a la entrega y compromiso del colectivo de trabajadores.

Según Barroso González, el diésel utilizado cumple con todos los parámetros, “una vez que llega se toma una muestra y se evalúa la calidad; de los tanques de recepción se centrifuga hacia el de operación, lo que asegura un combustible de mayor calidad para los motores y, por tanto, más durabilidad del equipamiento”.

Al estar Trinidad conectada con la provincia de Cienfuegos, esta central es clave en la recuperación del SEN. “Somos los primeros de la provincia en arrancar luego de la desconexión; el esquema siempre está listo y ante el llamado del despacho sincroniza con celeridad, en apenas diez segundos, lo que confirma la excelente disponibilidad de esta batería”, señaló.

La central diésel de Trinidad aporta 7.1 megawatts al Sistema Eléctrico Nacional y sobresale entre las de su tipo en en país.

En la brigada que mantiene la excelencia de la central trinitaria predominan los trabajadores jóvenes, pero con una responsabilidad a prueba de todo. “La tarea es fuerte, son turnos de 24 horas; el operador tiene que manejar combustible, lubricante, realizar un mantenimiento de última hora, hacer cálculos rápidos ante la llamada del despacho, qué potencia se va a entregar, a qué carga se va a preparar un motor. Es digno de reconocer su esfuerzo y el de la familia, también”.