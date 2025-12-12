Centro de Capacitación del Turismo en Trinidad gradúa nuevos profesionales de la industria del ocio (+fotos)

La institución desempeña un rol esencial en la formación y preparación de los trabajadores que intervienen en todos los procesos de la actividad turística

Durante el ejercicio final de evaluación, los estudiantes demostraron conocimientos y competencias adquiridas durante la formación en el centro. (Fotos: Facebook)

El Centro de Capacitación del Turismo, enclavado en el municipio de Trinidad, pero responsable de la formación de los recursos humanos vinculados a esta actividad en toda la provincia, se consolida como un espacio donde se forjan competencias profesionales acompañadas de precisión, creatividad, cortesía, responsabilidad y pasión por el servicio.

Prueba de ello es la más reciente graduación de un grupo de jóvenes de las especialidades de Cocina Profesional y Servicios Gastronómicos, quienes culminaron con éxito sus estudios en esta escuela, entre las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Superior para garantizar la formación posgraduada en la provincia espirituana.

Cada práctica, cada ejercicio y cada reto ha sido una oportunidad para acercarse más a la excelencia, aseguró la directora del centro, Yaneisis González Carpio. “No solo culminan evaluaciones, termina una etapa llena de esfuerzo, sueños y crecimiento y hoy se encuentran listos para honrar la profesión que escogieron”.

La formación de los estudiantes incluye un componente práctico fundamental.

En lo que va de año se han impartido en la escuela trinitaria alrededor de 200 acciones de superación a más de 3 400 profesionales, entre jóvenes que inician y otros con vasta experiencia que apuestan por la recalificación a fin perfeccionar su desempeño.

Durante la última etapa, el centro ha contribuido a perfeccionar la formación de los estudiantes egresados del Centro Politécnico José Mendoza García en las modalidades de Alojamiento hotelero, Servicios Gastronómicos y Cocina, y que devienen la reserva principal de fuerza calificada de las instalaciones turísticas en el territorio.

De acuerdo con González Carpio, otras especialidades deficitarias en el sector, como, por ejemplo, Guía de Turismo y Animación, se incluyen en el sistema piramidal modular, el cual tiene como premisa combinar la teoría con actividades prácticas entre huéspedes reales y las dinámicas propias del hotel.

El Centro de Capacitación del Turismo de Trinidad ha impartido varias acciones de superación durante este año.

Ante el interés de una cifra considerable de jóvenes por cursar algunas de las modalidades que se imparten en la escuela, el proceso de selección en cada convocatoria es riguroso en tanto garantiza la educación y formación del personal que interviene en todos los procesos de prestación de servicios en este sector líder de la economía.