Programa Materno Infantil en Trinidad con indicadores de excelencia (+fotos)

Estos resultados avalan la entrega de los profesionales de la Salud en el territorio ante las adversidades

Además del protocolo establecido por el Ministerio de Salud, es extraordinaria la entrega de los profesionales. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Que el municipio de Trinidad muestre en lo que va de 2026 indicadores de excelencia en el Programa de Atención Materno Infantil es resultado, en primer orden, de la profesionalidad y el desvelo de todo el personal de la Salud Pública.

Pese al contexto complejo que enfrenta el país, marcado por la crisis energética y el déficit de medicamentos e insumos, el sureño territorio mantiene en cero su tasa de mortalidad en niños menores de un año, y tampoco reporta muertes maternas.

A su vez, otros indicadores de este sensible programa exhiben cifras muy favorables; entre ellos la doctora Rosalia Sosa Ortiz, especialista de primer grado de Medicina General Integral y asesora del Programa de Atención Materno Infantil en la Dirección Municipal de Salud, destacó que en el rango de edad entre cero y cinco años no han ocurrido fallecimientos; “un logro que nos llena de satisfacción”, aseguró.

Con 167 nacimientos, cifra superior a igual etapa del año anterior, la labor de los grupos básicos de trabajo en las cuatro áreas de salud del municipio ha resultado determinante en el seguimiento prenatal a fin de evitar riesgos durante el embarazo y la primera etapa de vida del lactante.

De acuerdo con la especialista, la estabilidad de estos indicadores no es obra del azar, sino resultado de una estrategia de país en aras de garantizar una atención óptima a las gestantes y niños.

Sosa Ortiz agregó que, además del protocolo establecido por el Ministerio de Salud enfocado en el bienestar de las gestantes, es extraordinaria la entrega de los profesionales, quienes escriben hazañas cotidianas en el Hospital Tomás Carrera Galiano y en todos los niveles de atención a fin de preservar la vida como el bien más preciado.