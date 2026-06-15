El deporte sigue activo en Trinidad

Se desarrollarán diversas propuestas para todas las edades en el contexto del verano

Las copas de softbol generan gran interés en el sureño territorio. (Foto: Maikel Martín Gallego/ Facebook)

El sector deportivo de Trinidad continúa activo en la actualidad, con vistas al verano y para el disfrute de todas las edades, a pesar de la difícil situación por la que atraviesa el país.

Conformada por cuatro combinados deportivos (dos en la ciudad y dos en la zona rural), la dirección de Deportes, Educación Física y Recreación mantiene un programa que se extiende a todas las comunidades.

El proyecto de recreación y uso del tiempo libre, organizado por profesores asignados a diferentes consejos populares, mantiene un plan de actividades semanales, dirigido a fechas puntuales y fines de semana, con el objetivo de realizar tomas deportivas dedicadas especialmente al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

El programa de actividad física desarrolla también un amplio trabajo con el adulto mayor con diversas opciones recreativas.

«Hay un proyecto de conjunto con Aldaba donde se realizan actividades con el adulto mayor en el patio Béquer, a las que asisten todos los círculos de abuelos de la ciudad», confirmó Yanet Ramos Ramírez, metodóloga municipal de docencia y superación.

«De igual manera, el segundo miércoles de cada mes se desarrolla en Artex un proyecto llamado 60 y Más con estas edades».

En el caso de los jóvenes y niños, hay profesores encargados de llevar las actividades deportivo-recreativas hacia los barrios y las comunidades, al igual que en diferentes centros escolares.

«Se realizan copas interbarrios en diferentes deportes, tanto dentro del pueblo como en la zona rural, con mayor preferencia al fútbol, al ser el deporte universal», apuntó.

«Para el verano, igualmente, se tienen previstas las copas deportivas de larga y corta duración en los barrios, con los deportes más llamativos, como el fútbol, voleibol, baloncesto, béisbol…».

La falta de implementos deportivos, a veces difíciles de conseguir por la situación actual del país, no representa un impedimento, pues muchas veces, si no existen, se inventan con alternativas gracias al ingenio de muchos de los profesores.

«Con respecto a las escuelas, todas cuentan con su área deportiva. En el caso de que no se pueda dar contenido de algún deporte por los implementos, se sustituye por otros que lleve menos recursos o solo se trabajan los conocimientos técnicos básicos».

Este año, debido a la suspensión de la 62 edición de los Juegos Escolares Nacionales por la difícil situación que atraviesa el país, se realizarán los llamados Festivales Deportivos Escolares, que se inaugurarán a nivel nacional el 28 de junio y hasta el 15 de julio en las comunidades y con todas las edades.

«Es importante llegar a los barrios y lugares más apartados para motivar la práctica deportiva y divulgarla para un mayor disfrute y participación de parte de toda la población», puntualizó Yanet.