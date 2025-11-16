Chilenos a las urnas para elegir al presidente y renovar Parlamento

Además de escoger al próximo jefe del Palacio de La Moneda, este domingo los chilenos elegirán a todos los miembros de la Cámara de Diputados y a 23 de los 50 senadores

16 noviembre, 2025 - 7:09am

La afluencia a las urnas será elevada porque quienes se ausenten sin tener una justificación podrían recibir multas de entre 35 y 105 dólares. (Foto: PL)

Unos 15,7 millones de chilenos están convocados hoy a elegir al próximo presidente en comicios con pronóstico incierto por ser los primeros con voto obligatorio y donde parten como favoritos el progresismo y la ultraderecha.

La mayoría de las encuestas, que no siempre aciertan, ubican en primer lugar a Jeannette Jara, candidata de la izquierda, la socialdemocracia más la Democracia Cristiana; y en segundo a José Antonio Kast, del extremista Partido Republicano.

Sin embargo, muestran también un ascenso de Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, cercano a las ideas de Javier Milei, quien desplazó del tercer puesto a Evelyn Matthei, de la coalición de derecha tradicional Chile Vamos.

Más atrás sitúan a Franco Parisi, del conservador Partido de la Gente; y a los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

En declaraciones a Prensa Latina, la académica Marcela Vera afirmó que efectivamente los sondeos sitúan a la cabeza en primera ronda a Jara, pero la incógnita está en quién de la derecha pasará con ella al balotaje.

“Yo no había visto un margen tan estrecho entre los tres aspirantes de la derecha”, dijo, y opinó que posiblemente estará definido entre Kast y Kaiser.

Al ser la asistencia obligatoria, se estima en alrededor de cinco millones los nuevos votantes, cuya inclinación política es difícil de predecir.

La afluencia a las urnas será elevada porque quienes se ausenten sin tener una justificación podrían recibir multas de entre 35 y 105 dólares.

Además de escoger al próximo jefe del Palacio de La Moneda, este domingo los chilenos elegirán a todos los miembros de la Cámara de Diputados y a 23 de los 50 senadores.

Los colegios electorales abrirán a las 08:00 (hora local) y cerrarán a las 18:00, a menos que en ese momento todavía haya filas para votar.

Más de 23 mil 700 carabineros estarán encargados de resguardar los colegios y garantizar el orden y la tranquilidad durante la jornada.

