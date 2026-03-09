Colombia de cara a las presidenciales: Se consolida el partido de Petro en el Senado

El partido del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, se consolidó como la primera fuerza en el Senado

Un funcionario electoral rompe las papeletas sobrantes tras el cierre de los colegios electorales en las elecciones al Congreso y las primarias del partido para el candidato presidencial, en Bogotá, Colombia , el 8 de marzo de 2026. (Foto: Internet)

Colombia vivió este 8 de marzo una jornada electoral decisiva. Mientras se renovaba la composición del Congreso (Senado y Cámara de Representantes), tres consultas interpartidistas definieron a los candidatos que buscarán llegar a la Casa de Nariño en mayo. El telón de fondo: una democracia amenazada por la violencia, el fantasma del fraude y la consolidación de dos proyectos antagónicos.

El partido del presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, se consolidó como la primera fuerza en el Senado. Con más del 83% de las mesas escrutadas, la colectividad oficialista alcanzaba 3 599 411 votos (22,84%), lo que se traduce en unos 25 escaños. Este resultado supone un respaldo popular a las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo, a pesar de los bloqueos de la oposición.

Sin embargo, la derecha tradicional, encarnada en el uribista Centro Democrático, no se quedó atrás. Logró el segundo lugar en la Cámara Alta con más de 2,4 millones de votos (15,7%) y, de manera significativa, se posicionó como la fuerza más votada en la Cámara de Representantes, con un 12,9% de los sufragios. Este resultado evidencia un país polarizado y una oposición que mantiene un fuerte arraigo, especialmente en la cámara baja.

La gran vencedora en el campo opositor fue la senadora Paloma Valencia. Con una contundente victoria en la consulta interna de la derecha (La Gran Consulta por Colombia), al superar el millón 700 mil votos (46% del total), se perfila como la abanderada del uribismo para las presidenciales.

La jornada electoral no fue un ejercicio democrático plácido. La Registraduría denunció hostigamientos en puestos de votación en regiones del sur y el Caribe. El hecho más grave ocurrió en el caserío de Puerto Lozada (Meta), donde un atentado con drones contra un puesto de votación obligó a los jurados a lanzarse al suelo, impidiendo el escrutinio en esa zona.

A esto se suman las denuncias de corrupción. La Policía incautó una alta suma de dinero destinada presuntamente a la compra de votos. Además, la Fiscalía confirmó la captura de dos candidatos al Congreso, Freddy Camilo Gómez y Víctor Hugo Moreno, acusados de presuntos nexos con una red de contrabando que involucraba a miembros de la Policía y el poder judicial.

Con un Congreso renovado donde el petrismo tendrá que seguir tejiendo alianzas para sacar adelante su agenda, y una oposición que logró unificarse en la figura de Paloma Valencia, Colombia se encamina a una primera vuelta presidencial en mayo que se anticipa reñida.