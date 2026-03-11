Protestan ante embajada de EEUU en Chile contra bloqueo a Cuba (+fotos)

La manifestación fue convocada por el Movimiento de Solidaridad, el Partido y las Juventudes Comunistas de Chile, la Brigada de Propaganda Popular, la ELAM-Chile y el Instituto de Cultura José Martí

Manifestación ante la embajada estadounidense en Santiago de Chile. (Fotos: PL)

Manifestantes se concentraron frente a la embajada de Estados Unidos en Chile para ratificar su apoyo a Cuba, que enfrenta hoy una difícil situación por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, en particular sobre los combustibles.

“Hoy día venimos a decirle a Estados Unidos que Cuba no está sola y que vamos a luchar para que pueda seguir adelante con su proyecto propio, defendiendo al pueblo”, dijo a Prensa Latina la concejala Dafne Concha.

Recordó que Cuba es una isla de paz, es solidaria y ha llevado a todo el mundo médicos para ayudar a salvar vidas.

Amaya Candia, presidenta de la Sociedad Médica Internacional de Egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), destacó que en ese centro de estudios se formaron más de 32 mil galenos de 122 países del mundo.

“Ese es uno de los logros más importantes a nivel internacional”, dijo, y condenó las campañas contra las Brigadas Médicas Cubanas con el fin de minimizar todo lo que la isla ha hecho por los pueblos.

Ariel Ramírez, presidente de la agrupación de egresados de la ELAM, condenó el nuevo intento del presidente Donald Trump de seguir sofocando al pueblo de Cuba con el bloqueo petrolero, el cual se suma a los más de 65 años de cerco económico, comercial y financiero contra el país caribeño.