Chile: Gobierno de Kast retira apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

La postulación de Bachelet había sido impulsada por el gobierno saliente de Gabriel Boric, con el respaldo de México y Brasil

La decisión se adoptó después de que la Unión Demócrata Independiente expresara su rechazo a la iniciativa de apoyar a la exmandataria. (Foto: PL)

El gobierno de Chile, presidido por José Antonio Kast, decidió este martes retirar el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, del Partido Socialista, a la secretaría general de la ONU.

La postulación de Bachelet había sido impulsada por el gobierno saliente de Gabriel Boric, con el respaldo de México y Brasil.

Según un comunicado publicado por la Cancillería, “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Añade el texto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas en el exterior, dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de Bachelet.

La decisión se adoptó después de que la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de derecha que forma parte del Gobierno, expresara su rechazo a la iniciativa de apoyar a la exmandataria.

Para la diputada Ana María Gazmuri, del partido Acción Humanista, es “impresentable” la decisión del gobierno de Kast de restarle el apoyo a Bachelet, quien es respaldada internacionalmente.

“La política exterior exige visión de Estado, no cálculos ideológicos de último minuto”, escribió Gazmuri en su cuenta de X.

Bachelet fue la primera y única mujer en ocupar la presidencia de Chile, cargo en el que se desempeñó por dos períodos (2006-2010 y 2014-2018).

En 2010, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la designó como la primera directora ejecutiva de la recién creada agencia ONU Mujeres, entidad llamada a luchar por los derechos de las féminas en el mundo.

El comunicado de la Cancillería chilena añadió que “en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”.