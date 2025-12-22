Cimex precisa horarios de servicios durante días festivos

La red gastronómica continuará con los horarios habituales y las ofertas definidas, con posibilidad de extenderlos en caso necesario durante las jornadas festivas

La Corporación Cimex S. A. comunicó desde sus redes sociales los horarios de servicio de sus unidades comerciales durante los venideros días feriados y de conmemoración nacional, con el propósito de garantizar información oportuna a la población.

Según la entidad, las tiendas que operan en moneda libremente convertible y en dólares estadounidenses funcionarán hasta las 14:00 horas los días 25 y 31 de diciembre; el primero de enero permanecerán cerradas y retomarán sus horarios habituales el 2 de enero de 2026.

Los servicentros mantendrán la venta de combustible las 24 horas, aunque otras actividades de esas instalaciones se regirán por los horarios establecidos para cada servicio.

En cuanto a la red gastronómica, continuará con los horarios habituales y las ofertas definidas, con posibilidad de extenderlos en caso necesario durante las jornadas festivas.

Cimex reiteró que los clientes pueden realizar quejas o reclamaciones mediante el correo electrónico atencionalcliente@cimex.com.cu y aclarar dudas a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

(Tomado de ACN)