Deivy Pérez Martín: “Que el 2026 nos encuentre más unidos, más firmes y más patriotas”

La Primera Secretaria del Partido en la provincia envió un mensaje al pueblo espirituano en el que reconoció las difíciles circunstancias que signaron el año que concluye y exhortó a seguir la marcha, inspirados en el ejemplo de Serafín Sánchez y en homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro

Deivy Pérez Martín envió una calurosa felicitación y los mejores deseos de salud, paz y prosperidad a todas las familias espirituanas por el nuevo año. (Foto: Alien Fernández / Escambray)

En un emotivo mensaje al pueblo, Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Sancti Spíritus, reconoció el esfuerzo desplegado por los espirituanos, quienes terminaron el año en marcha hacia nuevas victorias, con la mira puesta en los retos del 2026.

La Primera Secretaria del Partido en el territorio ponderó la consagración y espíritu de sacrificio del pueblo, protagonista de una etapa de firmeza, entrega y compromiso con la Patria, en la que no faltaron intensos desafíos: crisis económica, dificultades energéticas y recrudecimiento del bloqueo imperial. “Sin embargo, Sancti Spíritus no se detuvo —reconoció Pérez Martín—. Con la guía del Partido y la fuerza del pueblo, se mantuvo en pie, trabajando sin descanso por el bienestar colectivo”.

La dirigente partidista destacó igualmente el papel decisivo del movimiento #SanctiSpíritusEnMarcha, expresión concreta de la voluntad transformadora del pueblo que, desde los barrios y las comunidades, multiplicó iniciativas para avanzar, resistir y vencer.

Al legado de Serafín Sánchez Valdivia, paradigma de patriotismo y dignidad, cuyas ideas siguen inspirando cada paso de esta provincia, rindió homenaje la Primera Secretaria, quien aseguró: “Como Serafín, marchamos con la frente en alto, con la Patria en el alma y el deber en el corazón”.

En su mensaje al pueblo espirituano, Deivy Pérez Martín convocó a redoblar esfuerzos en el 2026, año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz; a fortalecer la unidad como principal escudo frente a las adversidades; a elevar la eficiencia en cada tarea y a mantener viva la llama revolucionaria en cada rincón del territorio.

Consciente de que, “con la inspiración de Fidel, el ejemplo de Serafín y la fuerza de #SanctiSpíritusEnMarcha, seguiremos venciendo por Cuba, por la Revolución y por el futuro”, Pérez Martín concluyó su mensaje al pueblo con una calurosa felicitación y los mejores deseos de salud, paz y prosperidad a todas las familias espirituanas por el nuevo año. “Que el 2026 nos encuentre más unidos, más firmes y más patriotas”.