Comenzaron acciones constructivas del crematorio de Sancti Spíritus

Desde hace algunos días fuerzas de la Dirección Provincial de Servicios Necrológicos iniciaron los trabajos de limpieza y acondicionamiento del área para dar paso a la etapa inversionista, valorada en más de 25 millones de pesos

El sitio escogido para el crematorio cuenta con una antigua construcción que se adaptará al diseño aprobado para el mismo. (Foto: Cortesía de Servicios Necrológicos)

Tras varios intentos por ejecutar el crematorio de cadáveres y restos óseos de la provincia de Sancti Spíritus, finalmente se aprobó el comienzo de su construcción en un área aledaña al sanatorio que atiende a pacientes con VIH, en la zona conocida como La Rosita, en la cabecera provincial.

En declaraciones a Escambray Yoel Aquiles Martínez, director provincial de Servicios Necrológicos, explicó que desde el pasado mes de noviembre comenzaron las labores de desbroce de maleza, limpieza y recogida de escombros, así como la desobstrucción de una zanja de drenaje y la siembra de parte de las áreas verdes que embellecerán el entorno, acciones protagonizadas por los obreros de esta entidad pertenecientes a varios municipios espirituanos.

“Por suerte, se nos aprobó el proyecto utilizando una instalación que perteneció a la Dirección de Salud y desde hace años estaba subutilizada, por lo que se puede avanzar sobre lo construido para dar forma a lo que será el crematorio”, aclaró Yoel.

Explicó, además, que desde hace años estaba protegido en los almacenes de su entidad el horno de restos óseos con su chimenea, por lo que se espera comenzar con el montaje del mismo a principios del próximo año. Para ello se cuenta con la experiencia de una brigada especializada que se dedica a la instalación de equipos de crematorios perteneciente a Acinox, la cual se subordina al Grupo Industrial de Siderurgia de La Habana.

Aquiles Martínez se refirió a las ventajas que traería para la provincia contar con su propio incinerador al ser de las pocas que no disponen de este servicio en el país. Igualmente, refirió que el mismo estaría ubicado a unos 5 kilómetros del centro histórico de la villa, relativamente apartado de la urbanidad, pero con fácil acceso de los familiares que deseen acompañar a su fallecido.

“Estamos hablando de un horno que funcionaría con gas —comenta Aquiles Martínez—, el cual no desprende partículas al medio ambiente, pues lleva en su torre dos quemadores: uno debajo en lo que sería la estufa y el otro en la parte alta de la chimenea, por lo que el riesgo de contaminación y el hedor son nulos”.

El crematorio de Sancti Spíritus se ejecutará a un costo superior a los 25 millones de pesos y contará con servicio eléctrico mediante paneles solares para que funcione las 24 horas, además de disponer de otros servicios, como la capilla para rituales o cultos religiosos, un jardín de flores, cafetería, almacenes y otras áreas que lo distinguirán de los del resto del país.

Asimismo, dijo que al disponer aquí de este novedoso servicio necrológico se evitaría tener que acudir a otros territorios como Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara, Cienfuegos o Matanzas para realizar la cremación, lo cual implica un alto costo por concepto de transportación.