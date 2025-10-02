Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas designa nuevo Segundo Secretario

La nueva responsabilidad la asume Yaliel Cobo Calvo, quien integraba el Buró Nacional al frente de la Esfera Ideológica. Esa tarea ahora será asumida por Mirthia Julia Brossard Oris

Yaliel Calvo atesora más de 14 años de labor en la UJC. (Foto: ACN)

El Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) promovió a Yaliel Cobo Calvo como nuevo Segundo Secretario de la organización, en sustitución de Dilberto Manuel González García, quien pasará al trabajo profesional del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Granma.

Según informó la página de Facebook de la institución juvenil política, Cobo Calvo, Licenciado en Comunicación Social, integraba el Buró Nacional al frente de la Esfera Ideológica, quien en su trayectoria se ha desempeñado como instructor, Primer Secretario del Comité Provincial en Cienfuegos, y responsable de la esfera de Educación, Salud y Deporte en la dirección nacional.

Con más de 14 años de labor en la UJC, consolidó indicadores fundamentales en la militancia y cursó el diplomado en Dirección Política en la Universidad del Partido Ñico López, como parte de su preparación.

Mirthia Julia Brossard Oris asume como miembro del Buró Nacional para atender la Esfera Ideológica. (Foto: ACN)

En la misma sesión se eligió a Mirthia Julia Brossard Oris como miembro del Buró Nacional para atender la Esfera Ideológica, que desde 2023 ejercía como jefa del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Nacional de la UJC. Tiene 30 años, es licenciada en Relaciones Internacionales, y cursa la maestría en esa especialidad.

Brossard Oris fue presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, vicepresidenta de la Federación Estudiantil Universitaria y presidenta de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Cumplió además el Servicio Militar Voluntario Femenino en la Brigada de la Frontera.

Con estos movimientos de cuadros, la organización juvenil busca fortalecer su papel integral, así como el de los movimientos juveniles y estudiantiles, en el presente y futuro de la nación.