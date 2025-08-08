Complican más a Milei nuevas revelaciones sobre la criptoestafa

Los querellantes en la causa que avanzan en Nueva York y en Argentina está estancada exigen saber cómo el falso Julian Peh accedió sin controles al mandatario argentino

Nuevas revelaciones sobre la identidad de un empresario involucrado directamente en la estafa con la cripto $Libra acrecientan este viernes la controversia sobre la implicación del presidente argentino, Javier Milei, en el multimillonario timo.

Los querellantes en la causa que avanzan en Nueva York y en Argentina está estancada exigen saber cómo el falso Julian Peh accedió sin controles a Milei, con quien se reunió al igual que hizo con otros encartados en el proceso, en especial el empresario norteamericano Hayden Davis.

Ni autoridades argentinas, ni de Singapur, ni tampoco la Interpol supieron decir en un principio quién era Julian Peh, y luego de que una investigación con informáticos el programa MinutoUno revelara que ese es un nombre falso, y difundiera el real, del jefe ejecutivo de la firma Kip Protocol, los mecanismos de investigación se activaron.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó entonces la verdadera identidad de Julian Peh. Su nombre sería Peh Chyi Haur, o Bai Qihao, según un rastreo de registros realizado por especialistas en criptomonedas, entre ellos Maximiliano Firtman, y confirmado por el querellante Martín Romeo.

Ahora la Justicia intentará ubicarlo con su nombre y datos verdaderos, señaló un reporte del canal C5N.

Los querellantes del expediente solicitan a la justicia que lo ubiquen con su verdadero nombre. Para ello, requirieron que se libren nuevos oficios a Migraciones para que confirme que Haur estuvo en Argentina del 16 al 20 de octubre de 2024.

Además, pidieron que se libre oficio a la Casa Militar para que informe cómo accedió ese ciudadano al presidente Javier Milei, según un escrito ingresado por la querella del líder político Juan Grabois.

Las presentaciones judiciales las impulsan los querellantes, por un lado, Grabois, y por otro Romeo. El escándalo Peh estalló cuando se conoció que Interpol Singapur respondió a la justicia argentina que no tiene registros sobre su persona con ese nombre.

De acuerdo con el expediente, Peh estuvo en Argentina en octubre del año pasado, se reunió con el mandatario en el Hotel Libertador, el encuentro fue protocolar, pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones.

Tras las demoras y ahora que la Justicia ya tiene el posible nombre de Peh, podrán ubicarlo, según los querellantes.

Se trata del jefe ejecutivo de Kip Protocol, la empresa que generó $Libra, la criptomoneda promocionada por el presidente Milei el 14 de febrero pasado y que condujo a una megaestafa.

En su estancia en Buenos Aires, Peh fue registrado en una reunión oficial con el propio Milei y Mauricio Novelli, otros de los acusados en el escándalo, con un nombre y documentación que no era verdadera. Fue para Tech Forum, evento que tuvo lugar en el Hotel Libertador en octubre del año pasado.

En la causa penal Peh o Haur está denunciado y es uno de los imputados junto al propio Milei y su hermana Karina.