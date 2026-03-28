Uso de criptomonedas en el comercio exterior: una novedad para entidades cubanas

Por primera vez el Banco Central de Cuba otorga licencias operativas directas a empresas nacionales, en su mayoría mipymes, para pagos internacionales. Economistas advierten sobre necesidad de una urgente alfabetización al respecto

Como uno de los pasos de avance que necesita el país para lograr independencia financiera, y también una manera de burlar el bloqueo estadounidense, han calificado expertos la reciente decisión del Banco Central de Cuba (BCC) de autorizar a un grupo de entidades nacionales a comenzar a usar criptomonedas en sus pagos al exterior.

Por primera vez en la historia se establece esa medida, la cual facilita transacciones internacionales en un contexto de restricciones financieras, además de abrir espacios para la innovación tecnológica en mipymes.

La información, publicada el 23 de marzo en la Gaceta Oficial, indica que son nueve mypimes y una empresa mixta, la mayoría dedicadas a la Informática y las Soluciones digitales, y se les otorga licencia por un año, prorrogable esta última previa solicitud.

El hecho ha sido recibido entre varios economistas y contadores cubanos con cierta mezcla de aprobación, cautela, y ?por qué no? de dudas y prejuicios por ser un tema sobre el cual hay mucho desconocimiento, y la mayor información recibida -por Internet- asocian este mercado virtual a estafas, irregularidades y manipulaciones.

Por ello un especialista apodado opmiller 74 en la Red de la Economistas señala que todos los estados, que de una forma u otra están introduciendo las finanzas digitales en sus carteras, tienen facultades para establecer las normas con que tanto dentro del país como fuera de él se operen estos activos.

Califica el autorizo a un grupo de entidades a usar criptomonedas en sus pagos al exterior, «de excelente idea, y aunque el paso es aún tímido, es un paso».

Se trata de «una brillante forma de deshacernos del bloqueo, los gringos no pueden bloquear Exchanges, y muchos de esos Exchanges son propiedad de empresarios asiáticos», subrayó opmiller 74.

David, otro economista de la mencionada red, considera que «con su normativa el Estado cubano rompió el hielo y dio el primer paso positivo, a partir de que las entidades autorizadas (cosa de lo que no tengo ninguna duda) cumplan con las normas establecidas para sus operaciones. Estoy completamente seguro que este tema irá ganando espacio paulatinamente», afirma.

En opinión del usuario apodado grubiomejias «aunque se trata de una medida quizás demorada ayuda a flexibilizar y a dar curso a la bancarización con más dinero en efectivo en los bancos».

Recordemos como antecedentes que desde 2021 el Banco Central regula los activos virtuales en Cuba, y en abril de 2022 se permitió el uso de plataformas de Bitcoin y otras criptomonedas, pero siempre bajo licencias oficiales.

La novedad es que esta es la primera vez que se otorgan licencias operativas directas a empresas cubanas para pagos internacionales.

Esa autorización implica determinadas condiciones. Por ejemplo, serán solo pagos transfronterizos vinculados al objeto social de cada entidad, y las operaciones se registrarán, exclusivamente, a través de proveedores de servicios activos virtuales (PSAV) con licencia del Banco.

Las entidades acogidas deberán rendir reportes trimestrales al BCC, en los cuales detallen los montos, las criptomonedas usadas y los PSAV intermediarios, de acuerdo con la publicación.

En opinión de grubiomejias estamos ante un paso, quizás demorado, para flexibilizar y para dar curso a la bancarización con más dinero en efectivo en los Bancos.

Pero dada las expectativas, dudas y desconocimiento sobre el tema de los criptoactivos, como bien afirman especialistas y empresarios es necesaria una urgente alfabetización sobre el tema.

Aún así el Héroe de la República de Cuba Ramón Labañino, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, convidó a su membresía a través de la Red de la organización a proponer ideas o soluciones en torno al asunto, para hacerlas llegar a la dirección del país.