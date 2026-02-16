Organizaciones en Argentina alistan envíos de paneles solares para hospitales y escuelas en Cuba

En un creciente y activo gesto de amistad con el pueblo de la isla se recolectan fondos y materiales en varias ciudades argentinas

Desde todos los países latinoamericanos se han sumado a la campaña solidaria de comprar paneles solares destinados a áreas de la salud. (Foto: Cubasí)

La adquisición y envío a Cuba de paneles solares para hospitales y escuelas, insumos médicos y alimentos de alta necesidad son las metas que se han fijado hoy organizaciones y personalidades diversas en Argentina.

En un creciente y activo gesto de amistad con el pueblo de la isla se recolectan fondos y materiales en varias ciudades argentinas, acción coordinada por el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCuba); además de iniciativas paralelas por diversas agrupaciones. Buenos Aires, Rosario y Córdoba son los epicentros de esta iniciativa humanitaria, con el apoyo de grupos de otras ciudades.

Alberto Más, miembro de la dirección de la Casa de la Amistad, con sede en Buenos Aires, dijo a Prensa Latina que en tan solo cinco días desde que lanzaron la convocatoria el miércoles pasado, ya recibieron más de nueve millones de pesos (6.122 dólares) para la adquisición de la ayuda solidaria propuesta. “Y la cuenta sigue creciendo”, indicó.

En Córdoba, por iniciativa de profesionales graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, miembros de la agrupación Mil por Cuba y otros solidarios con la isla se reunirán el sábado 21 para analizar la grave crisis que vive el pueblo a causa del bloqueo de Estados Unidos y las amenazas de agresión militar.

Entre otros puntos, propondrán medidas solidarias que se pueden y deben llevar adelante por Cuba desde Córdoba, adelantó a Prensa Latina el comentarista político Sergio Ortiz, líder del Partido de la Liberación.

Desde Rosario, principal urbe de la provincia de Santa Fe, Norberto Galiotti, informó a Prensa Latina que impulsan con la Red Continental de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas la iniciativa de adquirir y enviar paneles solares e insumos médicos.

En Rosario –ahondó- “estamos trabajando con varios sectores, incluso organizando un festival de rock que titulamos Canción Urgente por Cuba”.

Galiotti quien es el coordinador desde Argentina de la Red Continental aseguró que desde todos los países latinoamericanos se han sumado a la campaña solidaria de comprar paneles solares destinados a áreas de la salud, como quirófanos, salas de terapia intensiva, de neonatología y las escuelas. “Esta acción solidaria ha movilizado a muchas personas”, señaló Galiotti quien dijo haber contactado con ingenieros eléctricos de varios países que se sumarán a esta campaña, y citó el apoyo del Sindicato de Energía Eléctrica de Barranquilla, Colombia.

El activista amplió que entre las organizaciones que participan en la iniciativa están profesionales como médicos y artistas, los sindicatos de educadores (AMSAFE), de Trabajadores Estatales (Provincial), de profesores universitarios, de los eléctricos (Luz y Fuerza), Cooperativa La Toma, la Asamblea Permanente y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

También contribuyen a la campaña solidaria los gremios de químicos y petroquímicos, de judiciales de Santa Fe, los partidos Comunista, el Socialista Auténtico y el Revolucionario Marxista Leninista, y la Casa de la Amistad de Rosario.