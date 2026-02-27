Argentinos rechazan «ley esclavista» de Milei pese a represión policial

Movilizaciones a nivel nacional contra la reforma laboral neoliberal suman luchas emblemáticas como la reapertura de Neumáticos FATE, industria cerrada arbitrariamente

Con el uso de porras, palos, gas pimienta y balas de goma, los agentes golpearon a los manifestantes, descontentos con una ley que consideran regresiva en materia de derechos laborales y que incrementará la desigualdad y la precariedad. (Foto: La Izquierda Diario)

Manifestantes argentinos convocados por sindicatos combativos, quienes este viernes tomaron las calles de todo el país contra la reforma laboral de Javier Milei, fueron reprimidos por agentes de la Policía en diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires mientras marchaban al Senado o bloqueaban vías.

Desde primeras horas de la mañana, trabajadores, jubilados e integrantes de diversos colectivos protagonizaron cortes en el Obelisco, Panamericana y otros puntos del país, como La Plata, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, Jujuy y Bahía Blanca.

Con el uso de porras, palos, gas pimienta y balas de goma, los agentes golpearon a los manifestantes, descontentos con una ley que consideran regresiva en materia de derechos laborales y que incrementará la desigualdad y la precariedad.

Además de rechazar la «ley esclavista», los manifestantes exigieron la reapertura de Neumáticos FATE, emblemática industria que fue cerrada arbitrariamente días atrás, cuyos más de 900 trabajadores despedidos continúan en resistencia.

La excandidata presidencial y diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien participó en la combativa movilización y presenció uno de los operativos policiales, reivindicó el carácter pacífico y legítimo de la manifestación. «Están sacados los policías, violentos, la protesta es más que legítima. Lo que estamos haciendo es reclamar. La Policía te encapsula porque (la exministra de Seguridad Patricia) Bullrich colonizó con su ideología a las fuerzas«, denunció.

Por su parte, el diputado Nicolás del Caño (también del PTS-Frente de Izquierda) rechazó la violencia policial. «Me golpearon, me tiraron gas a mí; queremos que se pueda realizar la protesta sin represión«, demandó.

A pesar de los golpes y la intimidación, el operativo policial fracasó por la resistencia de los manifestantes, que ganaron las calles. Durante las últimas horas, reportan que cada vez más personas llegan a las inmediaciones del Senado, donde inició este viernes la segunda discusión de la polémica ley.

En el sitio hay un doble vallado de metal, con calles adyacentes cortadas y los accesos restringidos, y un imponente dispositivo de seguridad, con centenares de agentes y fuerzas especiales, infantería motorizada y vehículos hidrantes, expresión de cómo el Gobierno de Milei prioriza el distanciamiento con el pueblo en lugar del diálogo.