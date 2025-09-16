ConfesionEs de Juanelo: Manuel Coroalles, espirituano amigo del Apóstol (+fotos y video)

El doctor Manuel de Jesús Coroalles Pina nació el 13 de abril de 1836, en Sancti Spíritus, y falleció en 1904. Vivió en una casa donde hoy se erige la Plaza Fundación de la Ciudad.
En el libro Martí, el Partido Revolucionario Cubano y los médicos, Roberto Rodríguez González sostiene que Coroalles ingresa en la Universidad de La Habana como alumno de Filosofía y Medicina. Cuando cursaba el cuarto año, por la crítica situación familiar, solicita continuar sus estudios en calidad de pobre; el 6 de diciembre de 1864 se tituló de licenciado en Medicina y Cirugía.
Un estudioso de los vínculos establecidos entre José Martí y los espirituanos, Mario Valdés Navia, resalta el aporte de Coroalles a las fracasadas expediciones de Ramón Leocadio Bonachea y de Limbano Sánchez, y su mano tendida a muchos cubanos que arribaron a Panamá como José y Antonio Maceo y el Generalísimo Máximo Gómez; estos dos últimos líderes del proyecto de San Pedro de Sula (1884-1886).
En la actualidad, este doctor y amigo del Héroe Nacional de Cuba es recordado gracias a una tarja ubicada en la fachada del hotel Don Florencio, en pleno bulevar espirituano.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.