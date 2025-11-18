ConfesionEs de Juanelo: ¿Parque Honorato, Plaza José Manuel García o el parquecito de los viejos?

Este martes Juanelo comparte otra interesante historia de la idiosincrasia espirituana en su podcast semanal

Juanelo mantiene un interesante podcast sobre tradiciones espirituanas en las plataformas virtuales de Escambray.