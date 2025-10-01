Confirman dos fallecidos en Santiago de Cuba tras derrumbe por intensas lluvias

Hasta el momento, se reportan dos personas desaparecidas: en el municipio de Contramaestre y otra en Mella, donde se mantienen activadas las labores de búsqueda y rescate

Las lluvias asociadas a Imelda causaron afectaciones en infraestructuras, viviendas y servicios esenciales. (Foto: ACN)

Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba, confirmó en un programa especial del Telecentro Tele Turquino, el fallecimiento de dos personas del sexo masculino de 53 y 60 años, respectivamente, en la capital provincial, como resultado del derrumbe parcial de su vivienda, provocado por las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda.

Según precisó la autoridad gubernamental, el suceso tuvo lugar durante el pasado fin de semana, cuando el evento hidrometeorológico afectó de forma significativa a varios territorios de la provincia, dejando severos daños materiales e impactos humanos.

Falcón Hernández informó además que, hasta el momento, se reportan dos personas desaparecidas: en el municipio de Contramaestre y otra en Mella, donde se mantienen activadas las labores de búsqueda y rescate.

Las lluvias asociadas a Imelda causaron afectaciones en infraestructuras, viviendas y servicios esenciales, especialmente en zonas vulnerables de la ciudad de Santiago de Cuba y el municipio de Guamá.

Las autoridades locales, en coordinación con los órganos de Defensa Civil, continúan evaluando los daños y ofreciendo atención priorizada a las familias afectadas, al tiempo que llaman a la población a mantener la disciplina y seguir las orientaciones de los órganos competentes.