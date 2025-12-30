Constata Díaz-Canel avance de transformación digital en salud

El presidente cubano intercambió en el Hospital Ortopédico Docente “Fructuoso Rodríguez” sobre los logros en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, entre ellos la rehabilitación de redes, la telemedicina interhospitalaria y el sistema de gestión de imágenes médicas

Díaz-Canel subrayó que el hospital ocupa la “vanguardia” de la transformación digital en el sector salud. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó este martes el Hospital Ortopédico Docente “Fructuoso Rodríguez”, donde constató los avances de su estrategia de transformación digital, con 20 proyectos implementados desde noviembre de 2024.

Acompañado por el ministro de Salud Pública, José Angel Portal, el mandatario intercambió con el colectivo médico sobre los logros en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, entre ellos la rehabilitación de redes, la telemedicina interhospitalaria y el sistema de gestión de imágenes médicas, segùn reportó la Presidencia de la República.

El director del centro, Roberto Balmaseda, explicó que estos esfuerzos facilitaron la atención de unos siete mil pacientes más en lo que va del año y mejorar la gestión clínica mediante el uso responsable de la inteligencia artificial con contenidos propios en ortopedia.

Al conocer las experiencias, Díaz-Canel subrayó que el hospital ocupa la “vanguardia” de la transformación digital en el sector salud, uno de los con mayor potencial en Cuba.

Destacó que estos avances se lograron “en el 2025, que ha sido el año más duro en los últimos 10 o 15 años”.

“Si lo logramos ahora, ¿qué no podremos lograr en el futuro?”, se preguntó el Presidente, al reconocer que instituciones como esta “se van por encima de los problemas y nos dan soluciones innovadoras”.

Resaltó el impacto social de los proyectos y exhortó al colectivo a consolidar los logros en 2026, con miras a extender estas experiencias al resto del país.

También valoró el uso creciente de energías renovables para avanzar en la autosostenibilidad.

Antes de concluir, Díaz-Canel felicitó al hospital en el aniversario de la Revolución y de cara al Año Nuevo.