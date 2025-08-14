Constituyen en Sancti Spíritus Destacamento Comunicadores del Centenario de Fidel

El destacamento conformado este 13 de agosto tiene como objetivo desarrollar proyectos políticos, económicos y sociales durante un año que permitan impulsar la economía y la transformación digital

El acto tuvo lugar en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena.

Jóvenes espirituanos del sector de las comunicaciones, la informática y electrónica forman parte del destacamento Comunicadores del Centenario de Fidel, constituido este 13 de agosto a propósito del aniversario 99 del natalicio del Comandante de la Revolución.

La ceremonia aconteció en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena de la ciudad espirituana y la delegación juvenil que recibió el estandarte reafirmó su compromiso de mantener vivo el legado de Fidel y los principios de la Revolución.

Formar parte del destacamento de los Comunicadores del Centenario de Fidel es un compromiso con el desarrollo y la soberanía tecnológica del país.

Según trascendió en el acto, para los jóvenes espirituanos y los jóvenes comunicadores es muy importante formar parte de este destacamento, ya que con ello se le da continuidad al legado de nuestro Comandante en Jefe.

