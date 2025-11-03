Controlan incendio de grandes proporciones en Camajuaní, Villa Clara (+fotos y video)

Una explosión ocurrió en horas tempranas de la mañana de este lunes en el almacén de pirotecnia del barrio los Chivos en el municipio Camajuaní en la provincia de Villa Clara

Como consecuencia del siniestro siete viviendas colindantes a la nave de trabajo resultaron afectadas. (Fotos: CMHW/Facebook)

Según reportes de la CMHW en su página de Facebook, ya está controlado el incendio de grandes proporciones que desde las 6: 25 a.m. de este lunes despertó a los vecinos de la nave de trabajo del barrio parrandero Santa Teresa, los Chivos, en el municipio villaclareño de Camajuaní.

Aclara la nota que no se reportan pérdidas de vidas humanas ni lesionados.

La presidenta del Consejo de Defensa en Villa Clara Susely Morfa González junto a otras autoridades del territorio se personaron de inmediato en el lugar de los hechos.

Añade el texto que como consecuencia del siniestro, siete viviendas colindantes a la nave de trabajo, resultaron afectadas, dos de ellas perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

La presidenta del Consejo de Defensa en Villa Clara Susely Morfa González, la vicepresidenta de este órgano de mando Milaxy Yanet Sánchez Armas, junto a autoridades locales y del Ministerio del Interior, se personaron de inmediato en el lugar de los hechos para atender personalmente a las familias damnificadas.

Al cierre de esta información, se investigan las causas.