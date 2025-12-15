Crecen las expectativas en Banao con nuevo mercado agropecuario (+fotos)

El funcionamiento de esta instalación posibilitará, entre otras ventajas, acopiar, beneficiar y comercializar los cultivos frescos de los campesinos

El nuevo mercado en fase final de ejecución dispondrá de capacidades refrigeradas y áreas de comercialización de las carnes de sus rebaños. (Fotos: Oscar Alfonso/ACN)

La culminación de un mercado agropecuario de nuevo tipo en la comunidad de Banao, en la provincia de Sancti Spíritus facilitará un destino seguro para las producciones agrícolas de la localidad, sitio donde alrededor de mil cosecheros se dedican a los vegetales, hortalizas y frutales, con presencia también de la ganadería mayor y menor.

La instalación forma parte de uno de los proyectos de desarrollo de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Josué País y su funcionamiento posibilitará, entre otras ventajas, acopiar, beneficiar y comercializar los cultivos frescos que los campesinos pueden trasladar en diferentes medios, dada la localización estratégica del establecimiento en el corazón del gran polo productivo.

Ausberto Calvo Vázquez, presidente de la CCS, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que otra de las novedades del mercado es la posibilidad de contar con una nave de beneficio de productos agrícolas, juguera, minindustria, casilla especializada y equipos refrigerados que mantendrán la calidad de los surtidos.

Según subrayó, la distinción del proceso está en que las producciones se comercializarán, después de beneficiadas, en su estado natural y también empaquetadas, frescas y sometidas a temperaturas frías que garantizarán su conservación y atributos nutritivos.

Eso significa, aclaró, que los granos, las viandas, los vegetales, las hortalizas y hasta los frutales se venderán ya listos para consumir.

Con esta novedad, apuntó Calvo Vázquez, los campesinos tendrán la posibilidad de que sus cosechas, una vez beneficiadas, entren en el segmento de venta directa en divisas a las instalaciones del turismo del polo de Trinidad, a unos 50 kilómetros de Banao, y a otros destinos de Cuba.

Además, precisó, el nuevo mercado en fase final de ejecución dispondrá de capacidades refrigeradas y áreas de comercialización de las carnes de sus rebaños, con todas las garantías sanitarias, lo que facilita que no tengan que acudir a otros sitios.

Para Reinol Moreno Barreto, campesino de la CCS Josué País cuya finca se encuentra a unos dos kilómetros de donde radica la instalación, la inversión le devuelve tranquilidad, pues sus mangos, plátanos, yuca y hortalizas pueden ir de manera directa al establecimiento hasta en un medio de tracción animal.

Y con ello, acotó, no volverá a repetirse la compleja situación que, muchas veces, se vive en el campo con el deterioro de las producciones dada la inestabilidad y otros tropiezos del sistema de comercialización.

Varios campesinos de la zona de Banao y sus alrededores confirmaron que, por ejemplo, en la cosecha de mango, un volumen importante se deja de aprovechar por estos inconvenientes.

Al decir del máximo representante de la cooperativa, con los aportes del proyecto Apoyo a la Intercooperación Agropecuaria y el de Autoabastecimiento Local para una Alimentación Sostenible y Sana se adquirió la tecnología, incluyendo los equipos de refrigeración y el transporte climatizado especializado para la comercialización.

La inversión en el mercado ronda los 13 millones de pesos y en su ejecución labora una brigada constructora de la propia «Josué País», elemento que favorece el proceso en su integralidad, asegura alta productividad y la eficiencia en el manejo de todos los recursos.

Bernabé Acosta Zaldívar, un guajiro que vive en Banao hace más de 40 años, constata cada día el avance de esa obra, muy necesaria para la población del lugar y para quienes pasan por este poblado.