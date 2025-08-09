¿Cuántos ciclones pueden formarse hasta el 30 de noviembre?

Las condiciones oceánicas y atmosféricas fundamentales que regulan la actividad ciclónica en nuestra región, continúan favorables para la aparición y desarrollo de esos sistemas

La probabilidad de que Cuba sea afectada por, al menos, un huracán es de un 50 por ciento. (Foto: Ahmed Velázquez)

La reciente actualización del pronóstico estacional cubano, emitido por especialistas del Instituto de Meteorología, ratificó su proyección inicial de que la temporada ciclónica 2025 en la cuenca del Atlántico norte, conformada también por el golfo de México y el mar Caribe, será activa.

La máster en Ciencias Ailyn Justiz Águila, jefa del Centro de Pronósticos de esa institución, explicó a Granma que, para el resto de la temporada se espera la formación de 11 tormentas tropicales (TT), de las cuales siete podrían alcanzar la categoría de huracán.

De las 11 TT vaticinadas, siete deben surgir en la zona del Atlántico, una en el golfo de México y tres en el mar Caribe.

La probabilidad de que Cuba sea afectada por, al menos, un huracán es de un 50 %, superior al peligro climatológico para el país, que es de un 35 %.

En el caso de que lo haga al menos una TT, la probabilidad sube al 70 %.

Según puntualizó Justiz Águila, las condiciones oceánicas y atmosféricas fundamentales que regulan la actividad ciclónica en nuestra región, continúan favorables para la aparición y desarrollo de esos sistemas.

Hasta la fecha se han formado cuatro tormentas tropicales, nombradas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Todas débiles y de corta duración.

Vale recordar que, en comparación con los dos meses precedentes, agosto registra un incremento significativo en el surgimiento de organismos como los ciclones tropicales, comportamiento más acentuado en el transcurso de la segunda quincena, la cual, junto con la primera de septiembre, marcan la etapa de máxima actividad dentro de la temporada.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología del país, durante la temporada se prevé la formación, en toda la cuenca del Atlántico norte, de 15 tormentas tropicales, de las cuales ocho pudieran alcanzar la categoría de huracán.