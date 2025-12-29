Cuarto frente frío provocará marcado descenso de las temperaturas desde este martes

Esas condiciones invernales se extenderán durante los últimos días del año y persistirán, al menos, hasta el sábado 3 de enero

Frente frío sobre el occidente cubano. (Foto: Archivo)

El cuarto frente frío de la actual temporada invernal llegará al país al final de la tarde y durante las primeras horas de la noche de este martes, 30 de diciembre, con incidencia inicial en la región occidental, informó el Instituto de Meteorología (Insmet).

De acuerdo con la institución, el arribo de este sistema frontal provocará un nuevo cambio de tiempo, caracterizado por el avance posterior de una masa de aire seca y fría de origen continental, la cual favorecerá un marcado descenso de las temperaturas, principalmente en las regiones occidental y central.

El Insmet precisó que estas condiciones invernales se extenderán durante los últimos días del año y persistirán, al menos, hasta el sábado 3 de enero, manteniendo un ambiente más frío de lo habitual para esta etapa del calendario.