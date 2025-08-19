Cuba: Distinguen a personalidades con una relevante obra cultural

La Medalla Alejo Carpentier y la Distinción por la Cultura Nacional representan un reconocimiento a vivir por y para la cultura de este país, se aseguró en el acto

El Memorial José Martí sirvió de escenario para la entrega de reconocimientos.

Personalidades con una extraordinaria obra consagrada a la cultura de la mayor de las Antillas fueron distinguidas este martes en un acto celebrado en el Memorial José Martí, en la capital cubana.

La musicóloga Alicia de las Mercedes Valdés, el músico Román Justo Pelladito y el escritor Armando Valentín Cristóbal merecieron la Medalla Alejo Carpentier, en reconocimiento a relevantes méritos alcanzados y a la destacada labor realizada en la creación, interpretación, promoción y organización artística y cultural.

Mientras, la Distinción por la Cultura Nacional le fue otorgada a 13 figuras con similares contribuciones y desempeño de la profesión, vinculada a prestigiar, enriquecer y promover las raíces de nuestro patrimonio cultural.

Esta condecoración es un alto honor para nosotros y representa un reto para nuestro trabajo actual y el que vendrá, porque desde el primer día de nuestra labor asumimos el desafío como el acicate primordial, expresó Alicia de las Mercedes Valdés en representación de los condecorados.

La Medalla Alejo Carpentier y la Distinción por la Cultura Nacional representan un reconocimiento a vivir por y para la cultura de este país, añadió.

Aunque el camino recorrido resultó complejo, advirtió que “hemos salido victoriosos porque logramos el milagro terrenal de crear para servir de inspiración y guía”.

En su opinión, ello fue posible gracias a las exigencias y al apoyo de la familia y de la Revolución.

Al finalizar, extendió a ambos el agradecimiento, despojado de adornos innecesarios y colmado de sinceridades.

La música y la satisfacción de haber cumplido bien la obra de de la vida hicieron las delicias del encuentro, en el que no faltaron los elogios, tampoco la admiración y el amor a aquello que el Comandante en Jefe Fidel Castro nos instó a salvar: la cultura.