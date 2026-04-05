Recibe cantautor cubano Amaury Pérez Premio Nacional de Música (+fotos)

La ceremonia, realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes, contó con la presencia del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Amaury Pérez Vidal recibió el Premio Nacional de Música 2025, lauro más significativo otorgado por el Instituto Cubano de la Música del Ministerio de Cultura. (Foto: ACN)

En una emotiva ceremonia, al cantautor Amaury Pérez Vidal le fue entregado hoy el Premio Nacional de Música 2025, reconocimiento a su amplia trayectoria como compositor, intérprete y figura esencial de la cultura cubana.

El acto tuvo lugar en el Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes y contó con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien previamente recorrió la institución junto al director de la misma, Jorge Antonio Fernández.

Durante la entrega, la maestra y presidenta del jurado, Digna Guerra, resaltó la versatilidad del miembro fundador del Movimiento de la Nueva Trova, cuyas canciones transitan entre el jazz, el pop, el rock y la canción romántica, junto a su labor como productor, escritor y conductor de programas culturales.

Es uno de los compositores cubanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, reafirmó Guerra en nombre del jurado.

Visiblemente emocionado, Pérez Vidal recordó sus inicios en 1969, cuando con apenas 15 años musicalizó poemas de Fayad Jamis y Otto Fernández, sin creer que la música se volvería parte indispensable de su vida.

Nunca ambicioné condecoraciones ni honores, y aunque sin esperarlos he recibido muchos, jamás imaginé que mis amigos y colegas de oficio me otorgarían el Premio Nacional de Música, expresó.

Entre los asistentes figuraron el ministro de Cultura, Alpidio Alonso; el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Elier Ramírez, y la directora de Eventos del Ministerio de Cultura, Lis Cuesta.

Asimismo, el galardonado compartió con la presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo; la Premio Nacional de Artes Plásticas Lesbia Vent Dumois y la vicepresidenta primera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Magda Resik.

El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, subrayó que el galardón constituye un acto de justicia hacia “uno de nuestros creadores esenciales”.

Del gremio asistieron además el cantautor Silvio Rodríguez; los pianistas Frank Fernández y José María Vitier; el tresista Pancho Amat; el crítico musical Guille Vilar, entre otras personalidades.

Abel Prieto destacó la contribución del programa televisivo Con dos que se quieran, dirigido y conducido por el nuevo Premio Nacional de Música, a la memoria cultural del país.

Hoy estamos premiando, a un gran artista y a un gran revolucionario, finalizó el intelectual cubano.

Finalmente, Amaury Pérez deleitó al público con varias interpretaciones junto a otros trovadores y agradeció al jurado por su decisión unánime.

Gratitud e incertidumbre se mezclan en este momento, sin dudas el más importante de mi carrera, expresó el compositor.