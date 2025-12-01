Cuba muestra avances sostenidos en la lucha contra el VIH/SIDA

Reducir las desigualdades y eliminar el estigma y la discriminación que aún afectan a las personas que viven con la enfermedad son metas que convocan en el Día mundial de respuesta al vih/Sida

En Cuba 35 373 personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). (Foto: PL)

En Cuba 35 373 personas viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), cifra que se mantiene en un control estable gracias a la efectividad del programa nacional, que reporta una sostenida reducción tanto de las nuevas infecciones como de la mortalidad por esta causa.

Así lo informó recientemente la doctora Jacqueline Sánchez Fuentes, responsable de la Estrategia de Control de Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud Pública (Minsap), quien destacó que la Isla presenta buenos resultados en indicadores que impactan directamente en este problema de salud.

De acuerdo con Prensa Latina, la también funcionaria del Programa de Prevención y Control de its, VIH y Hepatitis, expuso que reflejo de ello es que la cifra anual de personas diagnosticadas con el virus disminuyó a 1 708, para un 14,5 % menos, mientras que el número de fallecimientos bajó a 114, lo que representa una significativa reducción del 39 %.

Estos logros son el resultado de la voluntad política del Estado cubano y de las estrategias desplegadas por el Sistema Nacional de Salud, que prioriza el acceso universal al tratamiento antirretroviral y el fortalecimiento de las labores preventivas.

Actualmente, la nación caribeña se propone alcanzar y sostener una cobertura del 95 % en el diagnóstico y el tratamiento, así como expandir la profilaxis y la prevención combinada para cubrir a las poblaciones claves. Estas metas forman parte del empeño por reducir las desigualdades y eliminar el estigma y la discriminación que aún afectan a las personas que viven con la enfermedad.

Los avances de Cuba contrastan con el complejo panorama global. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y onu-sida, en todo el mundo hay alrededor de 40,8 millones de personas con VIH, lo que significa un 27 % más con relación a 2010. Anualmente se reportan 1,3 millones de nuevos casos y fallecen cerca de 630 000 personas por causas relacionadas con el sida.

No obstante, a nivel internacional también se observan progresos, con un 40 % menos de nuevas infecciones anuales en comparación con 2010, y una reducción del 54 % en la mortalidad.

En la región de las Américas, donde viven con VIH unos 4,2 millones de personas, Cuba continúa trabajando con decisión para consolidar sus indicadores positivos y brindar una atención de calidad a sus pacientes, reafirmando el principio de que la salud es un derecho de todo el pueblo.