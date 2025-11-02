Cuba y Qatar fortalecen cooperación bilateral

La visita oficial del primer ministro cubano Manuel Marrero a Qatar forma parte de una gira por países del Medio Oriente, orientada a fortalecer los vínculos de cooperación y promover el desarrollo sostenible

Ambas partes coincidieron en la importancia de ampliar la colaboración. (Foto: PL)

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, comenzó este domingo su intensa agenda de trabajo en Qatar, con el objetivo de consolidar los vínculos económicos, comerciales y de cooperación bilateral.

De acuerdo con informes del Gobierno cubano, en la red social X, el titular sostuvo un encuentro con el Jeque Thani bin Hamad, presidente de la Junta Directiva del Fondo de Qatar para el Desarrollo, en el que se abordaron oportunidades de colaboración en áreas estratégicas.

Durante la jornada el jefe de Gobierno también intercambió con el titular de Salud Publica qatarí, Mansoor bin Ebrahim bin Saad, quien destacó el buen estado de la cooperación bilateral en el sector, especialmente a partir de la fundación del Hospital Cubano de Dukhan en 2012.

«La cooperación médica ha sido determinante en el fortalecimiento de los vínculos con Qatar, las cuales tuvieron un impulso extraordinario de Fidel y del Emir Padre», acotó Marrero en su perfil de la red social X.

La fuente subrayó además que ambas partes coincidieron en la importancia de ampliar la colaboración en servicios de salud, biotecnología, industria farmacéutica y formación médica, y resaltaron la profesionalidad y el prestigio internacional de los médicos cubanos.

El programa incluyó además una reunión con el director ejecutivo de la Autoridad de Inversiones de Qatar, Mohamed Saif Al-Sowaidi, en la que se exploraron nuevas potencialidades para estrechar los nexos económicos y comerciales entre las naciones.

