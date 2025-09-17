Cuba y RPDC celebraron 65 años de vínculos diplomáticos (+fotos y post)

En el Palacio de la Revolución y con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez tuvo lugar el Acto por el aniversario 65 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular Democrática de Corea y Cuba, y los 80 años de la fundación del Partido del Trabajo de Corea

El 29 de agosto de 1960 la RPDC estableció las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. (Fotos: Estudios Revolución)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó un acto por los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con República Popular Democrática de Corea (RPDC), y el 80 aniversario del Partido del Trabajo de Corea, informó hoy Presidencia.

De acuerdo con el sitio digital, al intervenir en el acto el embajador del país asiático, Han Su Chol, recordó que «el 29 de agosto de 1960 nuestro país estableció las relaciones diplomáticas con la República de Cuba con el propósito de desarrollar las relaciones bilaterales y de amistad que abarcan todas las esferas».

Gracias a ese día, dijo, la historia orgullosa entre nuestros dos países y partidos ha podido avanzar dinámicamente durante 65 años, aseguró el diplomático, quien recordó que esas relaciones amistosas «fueron establecidas por el Gran Líder, camarada Kim Il Sung y el camarada Fidel Castro Ruz».

Celebramos 80 años de la fundación del Partido del Trabajo de Corea y 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre #Cuba y la República Popular Democrática de #Corea.



Enviamos un abrazo fraterno al Líder Supremo Camarada Kim Jong-Un, al Partido y a ese hermano pueblo. pic.twitter.com/BTStVPhjuJ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 17, 2025

Los vínculos cubano-norcoreanos fueron consolidados y desarrollados por el camarada Kim Jong Il y el camarada Raúl Castro Ruz, y hoy siguen desarrollándose por el camarada Kim Jong Un, secretario general del Partido del Trabajo de Corea, y el camarada Díaz-Canel, resaltó el diplomático.

Por la parte antillana, el canciller cubano Bruno Rodríguez, señaló que «estas conmemoraciones son expresión de los sentimientos históricos de amistad, solidaridad, apoyo mutuo y cooperación que nos unen».

«Son el reflejo del camino transitado en el esfuerzo común de nuestras naciones por preservar la imprescindible memoria histórica y proyectar nuestras relaciones hacia el futuro», destacó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

El titular de la cartera ratificó que “tenemos plena confianza en que, bajo la conducción de nuestros Partidos, continuaremos fortaleciendo la historia y tradición de hermandad y solidaridad que nos une, y ampliaremos la colaboración en beneficio de nuestros pueblos”.

En el acto conmemorativo por ambos acontecimientos estuvieron presentes altos cargos del gobierno cubano y representantes de organismos y organizaciones nacionales, así como representantes diplomáticos de la RPDC.