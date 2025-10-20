Culto a la identidad (+fotos)

Los artistas espirituanos reverenciaron las más auténticas tradiciones de esta isla caribeña. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Con versos del poeta Nicolás Guillén y las notas del Himno Nacional, cantado por primera vez hace 157 años en Bayamo, inició la gala por el Día de la Cultura Cubana en Sancti Spíritus. A los pies de la otrora Sociedad El Progreso, hoy Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, los artistas espirituanos reverenciaron las más auténticas tradiciones de esta isla caribeña.

La criolla Pensamiento, de Miguel Companioni, fue interpretada por el trío Voces Brillantes. Esta joya de la fonografía espirituana no podía faltar en el repertorio de la noche, en tanto el quinteto de viento Scherzo tocó A Sancti Spíritus.

Un momento especial fue el dedicado a las tradiciones campesinas que distinguen a la provincia. La Parranda Típica Espirituana, casi centenaria, hizo gala de los puntos de esta zona de Cuba.

Por su parte, el Coro de Clave, agrupación única de su tipo en el país, deleitó a los asistentes con el popurrit de rumbas espirituanas y la Charanga XL interpretó Homenaje a Sancti Spíritus. La cantautora Lidis Lamorú junto a las compañías infantiles Andarte, Haciendo Futuro, la Comenita Espirituana Dueños de la Felicidad y Los Yayaberitos cerraron este homenaje a la Cultura cubana.

La jornada, que se celebra cada año del 10 al 20 de octubre, es uno de los eventos más importantes del país. En esta ocasión ha estado dedicada al centenario de Fidel y al aniversario 95 del natalicio de Armando Hart Dávalos.

El territorio la dedicó, además, a los 100 años de la Banda de Conciertos de Yaguajay y a su director Armando Martín Monzón, al artista y escultor Félix Madrigal Echemendía, al director artístico Carlos Sotolongo Gómez y al proyecto de teatro infantil Los Yayaberitos, quienes fueron reconocidos por su trayectoria durante la celebración de este lunes.

A la gala artística asistieron Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y primera secretaria de la organización en el territorio, y Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia, así como representantes del sector artístico espirituano.