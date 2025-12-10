Demócrata derrota al candidato de Trump y se lleva la alcaldía de Miami

Los votantes de Miami eligieron este martes a Eileen Higgins como la nueva alcaldesa de esta ciudad estadunidense, lo que la convierte en la primera demócrata en ocupar el cargo en casi 30 años

Higgins obtuvo cerca de 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta electoral. (Foto: Internet)

La demócrata Eileen Higgins ganó este martes la contienda por la alcaldía de Miami, derrotando a un republicano respaldado por el presidente Donald Trump, para poner fin a casi tres décadas de derrotas de su partido y darle un impulso al Partido Demócrata en una de las últimas disputas electorales antes de los comicios legislativos de 2026.

«Esta noche, el pueblo de Miami hizo historia», afirmó Higgins en un comunicado después de darse a conocer los resultados.

Higgins, de 61 años, será la primera mujer en gobernar Miami, una ciudad de mayoría hispana. En sus discursos, habló frecuentemente sobre la represión migratoria de Trump, diciendo que ha escuchado de muchas personas en Miami que estaban preocupadas por la detención de sus familiares. Se postuló como demócrata a pesar de que, oficialmente, la contienda no era partidista y venció al candidato respaldado por Trump, Emilio González, un exadministrador de la ciudad, quien dijo que llamó a Higgins para felicitarla.

«Nunca he estado más orgullosa de ser demócrata», expresó Higgins a The Associated Press antes de su victoria. «Vivimos en el estado de Florida, donde tenemos a personas que están construyendo jaulas para nuestros residentes en lugar de viviendas asequibles para ellos».

La contienda local no es indicativo de lo que pueda suceder en las urnas el próximo año. Pero atrajo la atención de los dos principales partidos políticos del país. La victoria le proporciona a los demócratas cierto impulso de cara a una elección de mitad de período de alto riesgo, en la que el Partido Republicano busca mantener su control en Florida, incluido un distrito de mayoría hispana en el condado de Miami-Dade. La zona se ha inclinado cada vez más hacia la derecha política en los últimos años, y la ciudad podría convertirse en el hogar de la biblioteca presidencial de Trump.

«El resultado de esta noche es otra señal de advertencia para los republicanos de que los votantes están hartos de su agenda desconectada que está aumentando los costos», dijo Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, en un comunicado.

Algunos renombrados demócratas a nivel nacional apoyaron a Higgins, incluido el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg. El senador federal Ruben Gallego y el exalcalde de Chicago Rahm Emanuel viajaron entre domingo y lunes a Miami lunes para movilizar a los votantes a favor de la demócrata, quien fue comisionada del condado de Miami-Dade durante siete años.

Higgins, quien habla español, representó a un distrito de inclinación conservadora que incluye al barrio cubano de La Pequeña Habana. Cuando entró en la política en 2018, eligió presentarse a los votantes como «La Gringa», un término que los hispanohablantes usan para referirse a los estadounidenses blancos, debido a que muchas personas no sabían cómo pronunciar su nombre.

«Simplemente ayuda a la gente a entender quién soy, y ¿sabes qué? Soy una ‘gringa’, así que, ¿qué voy a hacer, negarlo?», declaró a la AP.