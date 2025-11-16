Denuncian nuevo sabotaje al sistema eléctrico venezolano

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en un comunicado, explicó que la caída de las tres torres de transmisión se registró en el municipio Juan Antonio Sotillo, perteneciente al estado Anzoátegui

El sabotaje evidencia la crudeza de una guerra no convencional que atenta contra el bienestar del pueblo venezolano. (Foto: Internet)

Autoridades venezolanas denunciaron este sábado un nuevo “sabotaje criminal” contra tres torres del Sistema Eléctrico Nacional (SNE) en el estado Anzoátegui, ubicado en la región nororiental del país.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en un comunicado, explicó que la caída de las tres torres de transmisión se registró en el municipio Juan Antonio Sotillo, perteneciente al estado Anzoátegui.

La entidad indicó que el personal de Corpoelec se movilizó al sitio afectado con la tarea de iniciar las labores de reparación, a fin de restablecer el servicio eléctrico de forma progresiva y segura a las comunidades.

La Corpoelec “informa al pueblo venezolano que, este sábado 15 de noviembre, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue víctima de un nuevo sabotaje criminal que ha ocasionado la caída de tres torres de transmisión en el municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui, con la intención de desestabilizar un servicio público esencial para el pueblo oriental”, señaló la nota de prensa.

Afirmó que “este sabotaje evidencia la crudeza de una guerra no convencional que atenta contra el bienestar de nuestro pueblo. No obstante, los venezolanos continúan reafirmando, de manera firme e inequívoca, su convicción de ser libres e independientes, avanzando por su propio camino”.

“Exhortamos al pueblo venezolano a mantener la confianza, seguros de que la entrega, el compromiso y la conciencia patriótica de nuestros trabajadores garantizarán la continuidad y eficiencia del servicio que los venezolanos merecen”, finalizó el comunicado.