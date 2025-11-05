Desarrollan procesos para elección de delegados en cinco municipios de Sancti Spíritus

Los electores de 12 circunscripciones de la provincia podrán ejercer su derecho al voto para elegir su representante en la Asamblea Municipal del Poder Popular

La verificación de las listas con el Registro de Electores resulta vital para el éxito de las elecciones. (Foto: Reidel Gallo/Escambray)

Como parte de los procesos para cubrir cargos vacantes de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, los Consejos Electorales de cinco municipios de Sancti Spíritus se encuentran enfrascados en los diferentes pasos establecidos por la Ley 127, Ley Electoral, para desarrollar dichos sufragios.

Están inmersas cuatro circunscripciones de Yaguajay, tres de La Sierpe, dos en Taguasco y dos en Cabaiguán, mientras Trinidad asume una en la comunidad montañosa de Topes de Collantes.

Luego de la toma de posesión de las comisiones de circunscripción y el desarrollo de las asambleas de nominación de candidatos en cada territorio, ahora se trabaja en la actualización y verificación de las listas de electores casa a casa, labor que se realiza de conjunto con los Comités de Defensa de la Revolución de cada demarcación para la lograr total transparencia y legalidad durante la jornada de las elecciones.

El derecho al voto podrán ejercerlo el domingo 16 de noviembre los electores de las circunscripciones 20, 46, 28 y 72 de Yaguajay; la 18, 20 y 24, de La Sierpe, y la 37 y 46, de Taguasco, mientras que las elecciones en la 43 y la 57, de Cabaiguán, están previstas para el 23, y en la 28, de Topes de Collantes, en Trinidad, el día 30.

Como sistema de trabajo, la dirección del Consejo Electoral Provincial desarrolla visitas sistemáticas a los territorios involucrados en dichos procesos para supervisar la preparación de los mismos de acuerdo con lo establecido en la Ley y así garantizar la transparencia, legalidad e imparcialidad que caracteriza al sistema electoral cubano.

Entre las principales causas por las que se declara vacante una plaza de delegado se encuentran: fallecimiento, traslado del lugar de residencia hacia otra circunscripción, municipio o provincia, asignación de responsabilidades que no le permiten ser representante de gobierno, limitaciones de salud que le impiden desempeñar el cargo u otras.

Una vez concluidos estos 12 procesos, la provincia sumaría 137 cargos vacantes de delegados cubiertos durante el presente mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular.