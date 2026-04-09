Ciencia e innovación a favor del sistema electoral cubano

Sesionó en Sancti Spíritus el I Taller de Innovación del Consejo Electoral Provincial, evento en el que se presentaron nueve ponencias con temas esenciales para fortalecer la labor del órgano

La ponencia defendida por Miosotis Rochela Ortega obtuvo el premio Relevante. (Fotos: Reidel Gallo)

Con el objetivo de aplicar la ciencia y la innovación en todos los procesos que se desarrollan dentro del sistema electoral cubano, sesionó el I Taller de Innovación del Consejo Provincial de Sancti Spíritus, evento en el que se presentaron nueve ponencias.

Las vías para mejorar el trabajo comunitario integrado como eslabón esencial entre la participación popular y la gobernabilidad en el sistema electoral cubano fue el tema de uno de los trabajos debatidos, donde se demostró el papel que deben desempeñar el delegado y las organizaciones de masas de cada barrio para que la ciudadanía conozca con mayor claridad lo establecido en la Ley No. 127, Ley Electoral y todas sus normativas y reglamentos.

“Hay que incrementar la participación activa de la ciudadanía en los diferentes momentos de cada proceso electoral”, afirmó en su exposición Miosotis Rochela, presidenta del Consejo Electoral Municipal de Sancti Spíritus.

Otros de los tópicos abordados en el encuentro, donde se le rindió homenaje, en el año de su centenario, a Fidel Castro, principal artífice de la democracia socialista, fueron la utilidad del trabajo en equipo como factor clave para el éxito de las misiones que asume el órgano, sobre todo en los procesos que se materializan a nivel de comunidad, presentado por Yuniel Castillo Tarancón, vicepresidente del Consejo Electoral Provincial (CEP); y el imperativo de contar con cuadros integrales, que dominen todo lo legislado en materia electoral, escuchen los criterios de los electores, sus trabajadores, y también que sean honestos y actúen con transparencia y veracidad en la recepción de las informaciones derivadas de cada proceso, de acuerdo con el tema defendido por Ernesto Baracaldo, director de la Unidad de Aseguramiento y Apoyo del órgano provincial.

También fueron debatidas en el evento las fortalezas y debilidades en la aplicación de la Resolución No.19 a partir de la visión desde el equipo de supervisión, norma que establece cómo llevar a cabo la identificación, capacitación y estimulación de las autoridades electorales.

Al respecto, Orlando Suárez, supervisor del CEP, insistió en el imperativo de incorporar mayor cantidad de jóvenes a la familia electoral espirituana para garantizar la continuidad del órgano y además tener dominio del estudio de la dinámica demográfica desde la provincia, el municipio, hasta la circunscripción, “un elemento de suma importancia a la hora de identificar futuras autoridades en las diferentes estructuras electorales”.

Neisa Muro Ríos, presidenta del CEP en Sancti Spíritus, centró su exposición en los retos y desafíos del sistema electoral cubano en medio de la manipulación del enemigo acerca de la democracia en Cuba.

“En las actuales circunstancias tenemos que estar en constante superación acerca de los establecido en la Ley Electoral No. 127, sus normas y reglamentos, sobre todo realizar acciones a nivel de comunidad y de barrio con el objetivo de elevar la cultura jurídica de la población en materia electoral”, expresó Muro Ríos.

Luego de las deliberaciones del jurado, las ponencias «El trabajo comunitario integrado: eslabón especial entre la participación popular y la gobernabilidad», de Miosotis Rochela Ortega, obtuvo el premio Relevante; en tanto, «El trabajo en equipo, un factor clave en el sistema electoral cubano», de Yuniel Castillo Tarancón, y «Particularidades del sistema electoral cubano. Retos y desafíos actuales», de Neisa Muro Ríos, alcanzaron la categoría de Destacados.

Conquistaron Mención los trabajos «La identificación, capacitación y estimulación de las autoridades electorales desde la visión de los supervisores», de Orlando Suárez, y «El cuadro integral. Su influencia en el éxito del sistema electoral cubano», de Ernesto Baracaldo.

Al cierre del evento científico, la presidenta del Consejo Electoral Provincial reconoció el nivel de profundidad de las investigaciones e instó a lograr mayor participación en la segunda edición.

La ocasión fue propicia, además, para reinaugurar la oficina de la secretaria del CEP, luego de un proceso de reparación y pintura, acciones que repercutieron en un mejor confort.