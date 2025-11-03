Desde Colombia zapará buque con 246 toneladas de ayuda para el oriente de Cuba (+video)

Más de 240 toneladas de alimentos, aseo, toldillos, leche, agua y combustible se cargan en el buque ARC Victoria de la Armada de Colombia para trasladarlas a Cuba

Se espera que el buque llegue el próximo jueves a Cuba. (Foto: PL)

El buque ARC Victoria de la Armada de Colombia zarpará este 3 de noviembre desde el norteño puerto de Cartagena con 246 toneladas de alimentos, aseo, toldillos, leche, agua y combustible para trasladarlas a Cuba, país recientemente azotado por el huracán Melissa.

Así lo dio a conocer el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) del país neogranadino, Carlos Carrillo.

Según comunicó el funcionario, de las 246 toneladas que serán cargadas en la embarcación y que se esperan lleguen el próximo jueves a la mayor de las Antillas, 54 son de carga seca, y también se enviarán de 31 mil galones de combustible, aparte de agua potable.

“Aquí no solamente participa la Ungrd con la asistencia humanitaria de emergencia sino también el sistema minero-energético y el sector de agricultura”, detalló además el directivo.

El huracán Melissa se adentró en Cuba el pasado miércoles con fuerza de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson por un punto del sureste de su geografía, donde causó severas inundaciones.

Además de cuantiosos daños materiales en viviendas, acarreó afectaciones en redes eléctricas, vías de comunicación y en los sembrados en las provincias orientales Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

Hasta la fecha la mayor de las Antillas no reporta víctimas fatales por el paso del fenómeno meteorológico.