En Cuba otro buque de México con ayuda material

Con este cuarto envío suman tres mil 125 las toneladas de ayuda destinada al pueblo de la isla que fueron enviadas por el Gobierno de México

México informó este viernes sobre la llegada a Cuba de otro buque con unas 100 toneladas de ayuda material, en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo económico que impone Estados Unidos a la nación caribeña.

“El Buque de Apoyo Logístico Huasteco, que zarpó del puerto de Veracruz, llegó a la República de Cuba la mañana de este viernes con más de 96 toneladas de ayuda humanitaria consistente en víveres varios, principalmente frijol y arroz”, refiere un comunicado de la Cancillería.

Según la cartera, con este cuarto envío suman tres mil 125 las toneladas de ayuda destinada a ese pueblo que fueron enviadas por el Gobierno de México, con participación de las administraciones de esta capital y Puebla, así como de organizaciones sociales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que este país norteamericano “siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan”.

En ese sentido, aludió al apoyo mexicano en el caso de los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile, además de las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente.

A través de su cuenta en la red social X, el embajador de La Habana aquí, Eugenio Martínez, expresó su agradecimiento “por la generosidad y solidaridad mexicanas”.

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el derecho de Cuba a su autodeterminación y abogó por el uso de vías multilaterales y no la acción violenta en medio de las amenazas de Washington contra la mayor de las Antillas.

Además, reiteró el rechazo al cerco impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el territorio antillano.