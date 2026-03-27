Expresa Díaz-Canel preocupación por veleros mexicanos desaparecidos rumbo a Cuba

El presidente cubano mostró en su cuenta de X su preocupación por la situación de esas embarcaciones y por los esfuerzos del gobierno en la búsqueda y el salvamento de esos hermanos de lucha

Se trata de dos veleros con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades a bordo que forman parte de la flotilla del movimiento humanitario Convoy Nuestra América. (Foro: Facebook)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, manifestó hoy desde sus redes sociales la inquietud del Gobierno cubano ante la situación de dos embarcaciones mexicanas ausentes que transportaban ayuda solidaria hacia la Isla como parte del Convoy Nuestra América.

“Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del Convoy Nuestra América.

Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha”, resaltó el mandatario cubano.

Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a #Cuba como parte del #ConvoyNuestraAmérica.



Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 27, 2026

Paralelamente, la Secretaría de Marina de México informó mediante el Comunicado de Prensa Núm. 019/2026 que se activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR) para localizar dos veleros con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, que zarparon el 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, sin que hasta el momento se tenga confirmación de su arribo.

Según la institución mexicana, las embarcaciones debían arribar entre el 24 y 25 de marzo, por lo que se desplegaron unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, además de alertar a mandos navales y estaciones de búsqueda y rescate en la región.

El comunicado precisó que se mantiene coordinación internacional con centros de salvamento marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representaciones diplomáticas de los países de origen de los tripulantes, con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real.

El viaje civil solidario como el del Granma 2.0, parte del Convoy Nuestra América, se distinguió por su carácter humanitario y simbólico, al transportar más de treinta toneladas de alimentos, medicinas y paneles solares desde México hacia Cuba, con la participación de 32 internacionalistas y periodistas de once países.

La travesía evocó la memoria histórica del yate Granma de 1956, pero transformó su sentido hacia la cooperación pacífica y la solidaridad internacional, reafirmando la hermandad entre México y Cuba.