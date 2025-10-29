Desde las redes: Focus Friend, una app para reducir el tiempo frente a las pantallas

Esta app genera informes detallados que ayudan a los usuarios a identificar patrones en el uso de dispositivos y a tomar decisiones informadas sobre cómo reducir el tiempo en pantalla

En tiempos en los que vivimos atrapados en pantallas, redes sociales y otras distracciones digitales, Desde las redes llega Focus Friend, una aplicación diseñada para ayudar a los usuarios a reducir su tiempo frente a teléfonos móviles y enfocarse en actividades más productivas y saludables.

La aplicación conecta a los usuarios con una comunidad virtual en la que pueden formar grupos de apoyo. Cada miembro se compromete a limitar su uso de dispositivos durante un tiempo determinado, mientras avanza en sus tareas.

Cuando un usuario usa su teléfono, el resto de los miembros del grupo pueden ver el progreso y recibir alertas. Esta función crea un ambiente de responsabilidad compartida, donde todos están comprometidos a lograr sus objetivos de productividad.

A medida que los usuarios completan sus sesiones sin distraerse, ganan puntos y recompensas virtuales.

Como novedad, Focus Friend genera informes detallados que ayudan a los usuarios a identificar patrones en el uso de dispositivos y a tomar decisiones informadas sobre cómo reducir el tiempo en pantalla. Lo anterior permite, además, reducir el estrés y la ansiedad, problemas comunes asociados con el uso excesivo de tecnología.