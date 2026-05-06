Una Plataforma por la «Soberanía» digital en Cuba

La Plataforma Soberanía marca un antes y un después en el desarrollo digital cubano. Entre los servicios más demandados sobresalen las gestiones vinculadas al Registro del Estado Civil y las relacionadas con el Carné de Identidad. Otros contenidos de utilidad también pueden ser encontrados sin necesidad de contar con saldo en datos móviles

Desde las redes nos acercamos hoy a Soberanía, ventana digital del gobierno cubano que prometerte decirles adiós a las colas físicas y a madrugar en la oficina de trámites. Con solo un clic en su celular y sin gastar datos móviles, los usuarios pueden pedir partidas de nacimiento, matrimonio o duplicados de documentos. Todo con IA y verificación por selfie.

Online desde julio de 2025, la plataforma líder en la promoción de la transformación digital del Gobierno cubano, pretende promover la interacción gubernamental con la ciudadanía y simplificar la realización de trámites, en un ambiente de mayor participación y construcción colectiva.

Actualmente, la plataforma describe unos 294 trámites y servicios, pero inició su operación con 15 servicios concretos del Registro del Estado Civil y de otros organismos.

Según especialistas y desarrolladores de Soberanía, el proyecto incorpora la firma digital y los pagos electrónicos, vinculados a Transfermóvil y EnZona, como parte de un modelo de atención basado en la interoperabilidad entre instituciones y la protección de datos personales.

Pero, ¿cómo acceder a Soberanía? Pues el primer paso es ir al sitio oficial a través de su navegador: https://www.soberania.gob.cu. Allí se selecciona el ícono del avatar en la esquina superior derecha de la pantalla. Al hacer clic, será dirigido al proveedor de identidad digital, donde debe elegir la opción “Crea su cuenta aquí”. Completa el formulario con la información solicitada y presiona “Crear cuenta”.

Recibirá un código de verificación, ingresa ese código en la página, hace clic en “Enviar” y ya tiene acceso a la plataforma.

Expone Soberanía un cambio tecnológico y cultural donde los documentos electrónicos tienen el mismo valor jurídico que los físicos.