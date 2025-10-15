Desde las redes: Instagram debuta con “pantalla ancha”

Con herramientas como la edición avanzada y el apoyo al video en alta resolución, Instagram afianza su compromiso con los creadores de contenido

Desde las Redes llegamos hoy hasta Instagram y su nueva tendencia visual con estética cinematográfica. Así como lo lee: se trata del estreno de un formato de video tan horizontal que ocupa casi toda la pantalla del dispositivo y parece como si se estuviera viendo una película.

Ahora cuando sube un video a esta red social tiene la opción de elegir entre los diferentes formatos disponibles. Si opta por la vista horizontal, Instagram adaptará automáticamente el contenido para que se vea en formato «pantalla ancha».

Ello le da una calidad visual única. Desde paisajes asombrosos hasta documentales improvisados, los videos en formato horizontal permiten mostrar más detalles, mejor encuadre y mayor profundidad visual.

Con herramientas como la edición avanzada y el apoyo al video en alta resolución, Instagram afianza su compromiso con los creadores de contenido, al permitirles crear materiales profesionales sin necesidad de equipos costosos.

Con esta similitud con el cine clásico, Instagram y sus videos están liderando el camino hacia un nuevo tipo de contenido digital.