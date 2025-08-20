Desde las redes: TikTok refuerza la seguridad para los adolescentes

A fin de atrapar a un mayor número de usuarios, la red social se reinventa cada día. Conozca los detalles Desde las redes

Desde las Redes llegamos hoy hasta TikTok. Con más de mil millones de usuarios conectados a nivel mundial, esta plataforma intenta consolidarse como un espacio creativo y seguro para los adolescentes. ¿De qué manera? Con recientes mejoras del Modo de Sincronización Familiar.

Dentro de las novedades, los padres pueden vincular su cuenta con la de los hijos y recibir una notificación cada vez que los menores de edad realicen una publicación, lo que les permitirá estar informados de la actividad de los jóvenes. Claro, sin interferir en su creatividad o independencia, según aclara la red social de videos breves.

Unido a lo anterior, desde las cuentas familiares podrán conocer los temas que más buscan sus hijos, tener acceso a la visibilidad de los contenidos, los comentarios, los mensajes directos y bloquear a usuarios que consideren peligrosos.

TikTok también ha creado opciones de gestión del tiempo de pantalla u horario de sueño, para que las rutinas digitales se adapten a las necesidades de los internautas.

Un aspecto interesante dentro de todo este paquete de novedades son las Misiones de Bienestar de esta red social, las cuales les permitirán a los jóvenes obtener insignias según los hábitos digitales equilibrados que logren desarrollar a largo plazo.