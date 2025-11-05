Desde las redes: WhatsApp se «atreve» a escanear y digitalizar documentos

Desde las redes conversaremos hoy sobre la nueva herramienta lanzada por WhatsApp y que, según expertos, revoluciona la comunicación. Se trata de la posibilidad de escanear documentos directamente desde la aplicación y enviarlos al momento, sin necesidad de aplicaciones externas.

¿Cómo se hace? Sencillo, se abre un chat determinado y dentro del menú de adjuntar archivos en el campo de mensaje, se elige en la opción «Documentos», la función de «Escanear documento», usando únicamente la cámara del teléfono móvil.

Al seleccionar esta función, la aplicación detecta los bordes del documento, lo optimiza y lo convierte en un archivo PDF de alta calidad. WhatsApp incluso ajusta el contraste y la iluminación para garantizar que el documento se vea claramente.

Como el resto de las funciones de WhatsApp, esta opción también se encuentra cifrada de extremo a extremo, por lo que los documentos son privados y solo pueden ser leídos por el destinatario. Con esta nueva posibilidad, WhatsApp se posiciona no solo como una de las aplicaciones de mensajería más completas, sino que está llevando la digitalización de documentos al alcance de todos.