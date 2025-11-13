Despliega relatora de la ONU amplio programa de trabajo en Cuba

A pesar de campañas que minimizan o niegan el bloqueo, este es una realidad tangible que impacta directamente en la atención de los pacientes y el sufrimiento de las familias

13 noviembre, 2025 - 9:32pm

Douhan realiza una visita oficial para evaluar los efectos del bloqueo en diversos sectores. (Foto: PL)

La Relatora de la ONU, Alena Douhan, visitó este jueves el Hospital Cardiocentro Pediátrico William Soler, donde autoridades cubanas le explicaron como el bloqueo de Estados Unidos afecta la atención sanitaria y limita el acceso a insumos.

Durante la visita, el director del centro, Eugenio Selman Housein, le explicó a la experta que, a pesar de campañas que minimizan o niegan el bloqueo, este es una realidad tangible que impacta directamente en la atención de los pacientes y el sufrimiento de las familias.

Selman Housein señaló que el Sistema Nacional de Salud lucha contra esta política, que calificó de inmoral y criminal.

Douhan, quien realiza una visita oficial para evaluar los efectos del bloqueo en diversos sectores, recibió información este jueves sobre las consecuencias en la industria biotecnológica, la educación y la investigación científica durante encuentros con representantes de BioCubaFarma y otras instituciones.

La agenda de la relatora incluye reuniones e intercambios con funcionarios del Gobierno cubano, representantes de organizaciones internacionales, miembros de la comunidad diplomática, así como con asociaciones, instituciones financieras, el sector empresarial, el ámbito académico y otros sectores no gubernamentales.

