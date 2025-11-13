Despliega relatora de la ONU amplio programa de trabajo en Cuba

La Relatora de la ONU, Alena Douhan, visitó este jueves el Hospital Cardiocentro Pediátrico William Soler, donde autoridades cubanas le explicaron como el bloqueo de Estados Unidos afecta la atención sanitaria y limita el acceso a insumos.
Durante la visita, el director del centro, Eugenio Selman Housein, le explicó a la experta que, a pesar de campañas que minimizan o niegan el bloqueo, este es una realidad tangible que impacta directamente en la atención de los pacientes y el sufrimiento de las familias.
Selman Housein señaló que el Sistema Nacional de Salud lucha contra esta política, que calificó de inmoral y criminal.
Douhan, quien realiza una visita oficial para evaluar los efectos del bloqueo en diversos sectores, recibió información este jueves sobre las consecuencias en la industria biotecnológica, la educación y la investigación científica durante encuentros con representantes de BioCubaFarma y otras instituciones.
La agenda de la relatora incluye reuniones e intercambios con funcionarios del Gobierno cubano, representantes de organizaciones internacionales, miembros de la comunidad diplomática, así como con asociaciones, instituciones financieras, el sector empresarial, el ámbito académico y otros sectores no gubernamentales.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.