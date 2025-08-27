Detenido presunto autor de asesinato y desmembramiento en Santiago de Cuba

Fuerzas del Minint detuvieron al presunto autor de un violento asesinato en Santiago de Cuba, descubierto tras encontrar una cabeza humana en un colector de basura

No habrá impunidad para quienes ultrajan el derecho a la vida. (Foto: Cubadebate)

En la jornada de este 26 de agosto informamos sobre lo que pretendía ser el intento de ocultar un crimen, en el centro urbano Abel Santamaría de la ciudad de Santiago de Cuba, cuando trabajadores de la empresa de servicios comunales hallaron en un colector de basura, la cabeza de una persona del sexo masculino.

Fuerzas del Minint se movilizaron para esclarecer lo ocurrido y en horas de la tarde, con el apoyo de la comunidad, dieron captura a un residente en la localidad, ciudadano de 60 años de edad, encontrándose en su residencia miembros del cuerpo de la víctima, confesando haberlo privado de la vida violentamente mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de su apartamento el pasado 21 de agosto, motivado por un ajuste de cuenta de índole personal.

Un hecho de tal magnitud, no habitual en la sociedad cubana, es repudiable en todos los sentidos como lo evidencian los testimonios de miles de santiagueros y cubanos a través de las redes sociales, una vez que concluya el proceso investigativo el autor será puesto a disposición de la fiscalía y el tribunal para que sea sancionado con la severidad que requiere.

Una publicación de Héroes del Moncada en su perfil en Facebook divulgó este martes 26 de agosto que: «Conocimos que en estos momentos fuerzas del Minint investigan hecho grave, luego del hallazgo de la cabeza de un hombre en un colector de basura, en el Micro 3 del Centro Urbano Abel Santamaría.

(Con información de periódico Sierra Maestra y perfil de Héroes del Moncada en Facebook)